Ижевск, 18 ноября, 2016, 23:06 — ИА Регнум. В Удмуртии намерены сократить число депутатов Государственного Совета республики на 30%. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Udmgossovet.ru Госсовет Удмуртии

Сокращение числа депутатов предполагает внесение поправок к статье 32 Конституции Удмуртской Республики. Законопроект о внесении изменений в статью конституции предложила рассмотреть группа депутатов Госсовета. Под обращением подписались 26 человек.

В случае принятия законодательной инициативы, количество депутатов сократится с 90 до 60 человек.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, оптимизация в республике продолжается. «В республике остается высоким удельный вес государственных и муниципальных служащих. К сожалению, мы здесь первые в Приволжском федеральном округе по этому удельному показателю», — говорил премьер-министр Удмуртии Виктор Савельев.

О сокращении числа депутатов Госсовета речь шла еще летом. Парламент собирался вернуться к этому вопросу в первую сессию.