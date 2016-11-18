Боливия: мимолётная звезда Че Гевары
Ла-Пас, 18 ноября, 2016, 23:03 — ИА Регнум. «Таня-партизанка» — так звали в Латинской Америке легендарную соратницу Че Гевары. 19 ноября с.г. ей должно было исполниться 79 лет. Но она навсегда осталась молодой.
Тамара Бунке родилась 19 ноября 1937 года в Аргентине, в семье немецких коммунистов, которые бежали из Германии в 1935 году. В 1952 году семья вернулась в Германию — в ГДР. Тамара Бунке окончила Берлинский университет имени Гумбольдта, умела играть на разных инструментах, занималась спортом, балетом. В совершенстве владела несколькими языками. В 1960 году происходит первая встреча Тамары с Че Геварой, во время его турне по социалистическим странам. 12 мая 1961 года Тамара прибывает в Гавану, служит в министерстве просвещения и учится на факультете журналистики в Гаванском университете.
В марте 1963 года на Кубе ей предлагают стать партизанкой-подпольщицей в одной из стран Латинской Америки, где имеется основа для «антиимпериалистической революции». В течение последующего года Тамара, теперь уже партизанка «Таня» (в честь Зои Космодемьянской, которая этим именем назвалась на допросе), изучает тайнопись, радиосвязь, правила конспирации. Затем, находясь в Боливии, она будет действовать и под видом радиожурналистки — устраивается ведущей передачи «Советы безответно влюбленным», благодаря чему шифрованные донесения «Тани» могли беспрепятственно выходить в открытый эфир. И путешествовать по стране с разведывательными целями как «собирательница индейского фольклора».
С 1 января 1966 года Таня принимает кубинских офицеров — ядро будущей герильи в Боливии, куда прибывает и «уругвайский коммерсант Рамон Бенитес Фернандес» — Че Гевара. Легендарный команданте планировал создать партизанскую цепь в Латинской Америке: от Перу до Аргентины. «Мимолетная звезда» — так звал Че Гевара «Таню». О характере их отношений есть разные версии. Но большинство склоняется к тому, что «Таня» была для него не только боевой соратницей.
Она погибла 31 августа 1967 года, когда вместе с партизанским отрядом переходила брод. Пуля попала ей в грудь. Ровно на сороковой день после гибели «Тани» найдет свою смерть и Че Гевара.
Имя «Тани» увековечено в книгах, в ее честь названа малая планета, открытая в 1974 году советским астрономом Людмилой Журавлевой. Выпущены на Кубе марка и памятная медно-никелевая монета.
18 ноября с.г. в честь очередной годовщины со дня рождения «Тани» в боливийском Ла-Пасе были представлены книга: «Партизанка Таня и южноамериканская эпопея Че» и документальный фильм, посвященные ее судьбе. Для многих «Таня» стала символом женского сопротивления и борьбы за социальную справедливость. Габриэла Монтано, президент палаты депутатов Боливии, заявила, что, вдохновившись примером «Тани», «мы следовали, следуем, и будем следовать до конца наших жизней примеру мужчин и женщин Латинской Америки, которые научили нас преобразовывать действительность», сообщает Prensa Latina.