Ла-Пас, 18 ноября, 2016, 23:03 — ИА Регнум. «Таня-партизанка» — так звали в Латинской Америке легендарную соратницу Че Гевары. 19 ноября с.г. ей должно было исполниться 79 лет. Но она навсегда осталась молодой.

Cuban government Тамара Бунке (Таня)

Тамара Бунке родилась 19 ноября 1937 года в Аргентине, в семье немецких коммунистов, которые бежали из Германии в 1935 году. В 1952 году семья вернулась в Германию — в ГДР. Тамара Бунке окончила Берлинский университет имени Гумбольдта, умела играть на разных инструментах, занималась спортом, балетом. В совершенстве владела несколькими языками. В 1960 году происходит первая встреча Тамары с Че Геварой, во время его турне по социалистическим странам. 12 мая 1961 года Тамара прибывает в Гавану, служит в министерстве просвещения и учится на факультете журналистики в Гаванском университете.

В марте 1963 года на Кубе ей предлагают стать партизанкой-подпольщицей в одной из стран Латинской Америки, где имеется основа для «антиимпериалистической революции». В течение последующего года Тамара, теперь уже партизанка «Таня» (в честь Зои Космодемьянской, которая этим именем назвалась на допросе), изучает тайнопись, радиосвязь, правила конспирации. Затем, находясь в Боливии, она будет действовать и под видом радиожурналистки — устраивается ведущей передачи «Советы безответно влюбленным», благодаря чему шифрованные донесения «Тани» могли беспрепятственно выходить в открытый эфир. И путешествовать по стране с разведывательными целями как «собирательница индейского фольклора».

С 1 января 1966 года Таня принимает кубинских офицеров — ядро будущей герильи в Боливии, куда прибывает и «уругвайский коммерсант Рамон Бенитес Фернандес» — Че Гевара. Легендарный команданте планировал создать партизанскую цепь в Латинской Америке: от Перу до Аргентины. «Мимолетная звезда» — так звал Че Гевара «Таню». О характере их отношений есть разные версии. Но большинство склоняется к тому, что «Таня» была для него не только боевой соратницей.

Она погибла 31 августа 1967 года, когда вместе с партизанским отрядом переходила брод. Пуля попала ей в грудь. Ровно на сороковой день после гибели «Тани» найдет свою смерть и Че Гевара.

Имя «Тани» увековечено в книгах, в ее честь названа малая планета, открытая в 1974 году советским астрономом Людмилой Журавлевой. Выпущены на Кубе марка и памятная медно-никелевая монета.

18 ноября с.г. в честь очередной годовщины со дня рождения «Тани» в боливийском Ла-Пасе были представлены книга: «Партизанка Таня и южноамериканская эпопея Че» и документальный фильм, посвященные ее судьбе. Для многих «Таня» стала символом женского сопротивления и борьбы за социальную справедливость. Габриэла Монтано, президент палаты депутатов Боливии, заявила, что, вдохновившись примером «Тани», «мы следовали, следуем, и будем следовать до конца наших жизней примеру мужчин и женщин Латинской Америки, которые научили нас преобразовывать действительность», сообщает Prensa Latina.