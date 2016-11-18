Кёльн, Германия, 18 ноября, 2016, 22:48 — ИА Регнум. Житель Кёльна обманул автомат по приему пластиковых бутылок на €44 тысячи, сообщает Local.

Mattes Автомат для приёма пластиковых бутылок

Мужчина придумал способ, по которому 177 тысяч раз сдал одну и ту же платиковую бутылку в автомат, всякий раз получая за нее деньги. На установленный в своём магазине автомат по приему пластиковых бутылок сообразительный мошенник установил магнитные датчики, которые не позволяли устройству измельчить пластик.

Установившая автомат компания так и не заметила обмана и регулярно платила мошеннику деньги за сданную посуду. Мошенничество вскрылось только после сообщения в полицию от анонимного доброжелателя.