Тула, 18 ноября, 2016, 22:47 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб ЦСКА (Центральный спортивный клуб армии) в гостях победил тульский футбольный клуб «Арсенал» в матче 14-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

Красно-синие победили туляков с минимальным счетом 1:0. Один-единственный гол был забит на 20-й минуте со штрафного. Автором «победного» гола стал болгарский полузащитник ЦСКА Георги Миланов.

Арбитр остановил игру в первом тайме из-за того, что болельщики использовали пиротехнику.

Таким образом, ЦСКА набирает 25 очков и поднимается на третью строчку в общем зачёте РФПЛ, отодвигая грозненский «Терек» на четвертую позицию. Но у «Терека» в активе ещё один матч.