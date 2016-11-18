Москва, 18 ноября, 2016, 22:34 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел телефонный разговор с государственным секретарем США Джоном Керри. Об этом сегодня, 18 ноября, сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

U.S. Department of State Сергей Лавров и Джон Керри

Сообщается, что телефонный разговор между Лавровым и Керри состоялся в развитие состоявшейся накануне беседы «на полях» форума АТЭС в Лиме (Перу). Главы внешнеполитических ведомств двух стран продолжили обсуждение проблематики сирийского урегулирования с акцентом на ситуацию вокруг Восточного Алеппо.

Напомним, в преддверии свой поездки в Перу Лавров заявил российским журналистам, что «удручен» ходом консультаций с США по Сирии на уровне экспертов.

«Мы постараемся найти какие-то пути и выходы из этой ситуации. Джон Керри, по-моему, искренне заинтересован в этом», — отметил Лавров.

Нынешняя американская администрация досиживает последние месяцы и уже не решает серьезных вопросов, любые серьезные продвижения в сирийском урегулировании будут возможны уже после прихода к власти новой администрации Дональда Трампа.