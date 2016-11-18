Москва, 18 ноября, 2016, 22:24 — ИА Регнум. Обвинения пресс-секретаря президента Украины, считающего Киргизию причастной к организации телефонного розыгрыша Петра Порошенко 2 ноября 2016 года, являются полным бредом, заявил украинскому изданию «Страна» пранкер Алексей Столяров, который вместе с Владимиром Кузнецовым организовал телефонный розыгрыш украинского президента.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пётр Порошенко

По мнению Столярова, пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко в абсурдной форме объясняет телефонный розыгрыш. У пранкеров нет никаких контактов с официальными лицами Киргизии, которым и в голову не может прийти заниматься подобными мероприятиями.

Столяров посоветовал пресс-секретарю президента Украины в следующий раз выступить от имени Порошенко и сказать, что украинский президент оценил шутку и чувство юмора.

Не менее абсурдным выглядит заявление о монтаже аудиозаписи, из которой перед публикацией были убраны некоторые речевые обороты Порошенко, делающие запись скучной и затянутой.

Пранкер подтвердил, что на связь с Порошенко они вышли через спецкоммуникатор системы закрытой связи, а подключение к ней объяснил доброй волей и чувством юмора людей из администрации президента Украины.

Напомним, 17 ноября пресс-секретарь главы украинского государства Святослав Цеголко официально обвинил сотрудников МИД Киргизии в причастности к розыгрышу Петра Порошенко. В подтверждение своей версии Цеголко сообщил, что после розыгрыша администрация президента Киргизии несколько дней не отвечала на звонки с Украины.

Кроме того, пресс-секретарь украинского президента сообщил, что за этим розыгрышем стоят российские спецслужбы.