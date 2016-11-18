Рейтинг Николаса Мадуро упал ниже 20%
Каракас, 18 ноября, 2016, 22:17 — ИА Регнум. Только 22% венесуэльцев доверяли Николасу Мадуро в сентябре с.г. Такие данные приводит Datanalisis по результатам мониторинга. Но уже в октябре эта цифра опустилась до 19,5%.
Отметим, что рейтинг его предшественника Уго Чавеса никогда не опускался до таких цифр. Несмотря на войну рейтингов, накануне выборов 2012 года Чавеса поддерживало от 38 до 45%. А непосредственно перед выборами — более 50% венесуэльцев. Даже независимые агентства Consultores 21, Top Data Consultores писали о том, что Уго Чавесу доверяет около 40% венесуэльцев.
Начатые переговоры между оппозицией и властями пока не привели к консенсусу в отношении вопроса о досрочных выборах президента. Оппозиция настроена жестко, Николас Мадуро — тоже. И постоянно заявляет, что не намерен идти на поводу у оппозиции. И досрочно покидать свой пост не намерен. Как и объявлять референдум об импичменте.
В свою очередь, оппозиция начала раскручивать коррупционный скандал по бразильскому сценарию. Симптоматично, что-то же самое сделали противники Рафаэля Корреа в Эквадоре. А именно, национальная ассамблея Венесуэлы, контролируемая оппозицией, заявила, что экс-глава государственной нефтяной компании PDVSA Рафаэль Рамирес несет «политическую ответственность» за факты вопиющей коррупции в то время, пока он возглавлял корпорацию, сообщает Reuters. Оппозиционные депутаты парламента страны проголосовали за необходимость судебного расследования в отношении Рамиреса.
Кроме этого, оппозиция добилась освобождения из тюрьмы целого ряда своих соратников.