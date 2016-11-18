Каракас, 18 ноября, 2016, 22:17 — ИА Регнум. Только 22% венесуэльцев доверяли Николасу Мадуро в сентябре с.г. Такие данные приводит Datanalisis по результатам мониторинга. Но уже в октябре эта цифра опустилась до 19,5%.

The Photographer Николас Мадуро

Отметим, что рейтинг его предшественника Уго Чавеса никогда не опускался до таких цифр. Несмотря на войну рейтингов, накануне выборов 2012 года Чавеса поддерживало от 38 до 45%. А непосредственно перед выборами — более 50% венесуэльцев. Даже независимые агентства Consultores 21, Top Data Consultores писали о том, что Уго Чавесу доверяет около 40% венесуэльцев.

Начатые переговоры между оппозицией и властями пока не привели к консенсусу в отношении вопроса о досрочных выборах президента. Оппозиция настроена жестко, Николас Мадуро — тоже. И постоянно заявляет, что не намерен идти на поводу у оппозиции. И досрочно покидать свой пост не намерен. Как и объявлять референдум об импичменте.

В свою очередь, оппозиция начала раскручивать коррупционный скандал по бразильскому сценарию. Симптоматично, что-то же самое сделали противники Рафаэля Корреа в Эквадоре. А именно, национальная ассамблея Венесуэлы, контролируемая оппозицией, заявила, что экс-глава государственной нефтяной компании PDVSA Рафаэль Рамирес несет «политическую ответственность» за факты вопиющей коррупции в то время, пока он возглавлял корпорацию, сообщает Reuters. Оппозиционные депутаты парламента страны проголосовали за необходимость судебного расследования в отношении Рамиреса.

Кроме этого, оппозиция добилась освобождения из тюрьмы целого ряда своих соратников.