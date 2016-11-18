Ставрополь, 18 ноября, 2016, 22:15 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

В Минераловодском городском округе Ставропольского края восстановлено водоснабжение населения и социальных учреждений после аварии на водоводе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

К 15:30 аварийно-восстановительные работы были окончены и систему заполнили водой. Люди пробыли без воды порядка семи часов.

Авария произошла 18 ноября в 08:19 на улице Чапаева. Под отключение попало четыре социально-значимых объекта и две котельных, теплоснабжение населения не прерывалось.

Люди получали воду по требованию. Ее подвозили на водовозах.