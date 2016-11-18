Москва, 18 ноября, 2016, 22:11 — ИА Регнум. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал о своих впечатлениях от предвыборных заявлений избранного президента США Дональда Трампа. Об этом предстоятель Русской православной церкви рассказал в интервью телеканалу RT сегодня, 18 ноября.

Gage Skidmore Дональд Трамп

Патриарх Кирилл заявил, что те заявления, которые делал избранный президент США в ходе предвыборной гонки, произвели на него положительное впечатление. Патриарх отметил, что Трамп ясно дал понять, что собирается решить проблему исламского радикализма и терроризма.

«Дай Бог, чтобы по этому направлению пошло развитие отношений России с Соединёнными Штатами, потому что сегодня терроризм — реальная угроза для всех», — сказал патриарх Кирилл.

Также глава РПЦ считает, что, судя по предвыборным заявлениям Трампа, можно сделать вывод, что политик намеревается «ступить на путь диалога с Россией» — в том числе в вопросах борьбы с терроризмом.

«А эти заявления дают надежду. Очень важно, чтобы лидеры мощных государств, влияющих на международную политику, своей политикой давали надежду на лучшее будущее», — подчеркнул патриарх.

Напомним, ранее стало известно, что патриарх Кирилл поздравил Трампа с победой на выборах.