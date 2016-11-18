Уфа, 18 ноября, 2016, 22:10 — ИА Регнум. Перспективный кластер

Conscious Флаг Башкирии

14 ноября ИА «Башинформ» сообщило, что нефтехимический территориальный кластер Башкирии вошел в число 11 кластеров-победителей, отобранных Минэкономразвития России для участия в приоритетном проекте по развитию инновационных кластеров. Об этом на оперативном совещании в республиканском правительстве сообщил министр промышленности и инновационной политики Алексей Карпухин. По его словам, отобранным кластерам будет обеспечено содействие в использовании различных мер поддержки со стороны Минэкономразвития России, других ведомств и институтов для обеспечения опережающих темпов роста на основе достижения мирового уровня инвестиционной привлекательности, развития механизмов поддержки предпринимательской деятельности и встраивания в глобальные цепочки добавленной стоимости. Нефтехимический территориальный кластер республики создан в 2012 году на базе пяти предприятий. На данный момент в его составе насчитывается 160 предприятий. Предполагается, что участие кластера в проекте будет способствовать росту производительности труда, созданию новых высокотехнологичных рабочих мест, а также повышению инвестиционной привлекательности предприятий.

Минкульт больше не охраняет памятники

«Коммерсантъ в Уфе» в этот день сообщил, что в Башкирии указом главы региона Рустэма Хамитова образовано управление по государственной охране объектов культурного наследия. Ведомство возглавил Ильгам Фаткуллин, с 2012 года управлявший отделом культуры и взаимодействия с общественными объединениями аппарата правительства республики. Новая структура образована в соответствии с ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ». Ей передаются функции Минкульта Башкирии в части сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия.

Самые богатые партии в Башкирии

Ряд СМИ 14 ноября сообщил, что только десять региональных отделений партий из 55, зарегистрированных в Башкирии, имеют средства на своих счетах. Остальные представили отчет с нулевыми суммами. Центризбирком республики подвел итоги финансовой деятельности региональных отделений политических партий за третий квартал 2016 года. Общая сумма поступлений в виде денежных средств в третьем квартале составила 56,45 млн рублей. Причем 85,7% средств получены от политических партий. Вступительные и членские взносы составили 1,041 млн рублей, общая сумма пожертвований — 6,001 млн рублей. Основные расходы производились на содержание региональных отделений — 38,6% от всей суммы расходов. Перечислено в избирательные фонды — 31,528 млн, 660 тыс. израсходовано на проведение публичных мероприятий. На пропагандистскую деятельность направлено 967 тыс. рублей. Другие не запрещенные законом расходы составили 14 тыс. рублей, перечислено политической партии 29 тыс. Остаток на конец отчетного периода составил 39,055 млн рублей. Из них на счетах политической партии «Единая Россия» — 28 млн рублей, КПРФ — 10 млн, ЛДПР — 187 тыс., «Справедливая Россия» — 231 тыс., «Яблоко» — 162 тыс., «Патриоты России» — 198 тыс., «Гражданская Платформа» 39 тыс., Партия Роста — 25 тыс., Российская партия народного управления — 9 тыс. Региональное отделение партии «Защитники Отечества» осуществляло финансовую деятельность за счет членских взносов и, израсходовав все средства, на конец квартала вышло с «нулевым остатком».

Снегурочка за прилавком

«Уфа-пресс» 15 ноября сообщил, что на еженедельной оперативке градоначальник Ирек Ялалов раскритиковал формат сезонной торговли под открытым небом и посетовал на проблемы, связанные с ней. Всего в столице 68 открытых площадок для продажи сельхозпродукции. Мэр посетовал, что нынешний формат торговли сельхозпродукцией организован по простой схеме: пришел-купил-ушел, в то время как раньше на подобных мероприятиях присутствовала «творческая составляющая» в виде развлекательной программы. Ирек Ялалов призвал переформатировать сельскохозяйственные ярмарки, превратив их в красочное действо, тем более что впереди — новогодняя и рождественская торговля. «Ничего страшного не произойдет, если продавцы оденутся понаряднее», — заметил мэр, сославшись на московский опыт, где ярмарочные павильоны стилизованы под русские терема. Также уфимский градоначальник с сожалением отметил убыточность сельхозярмарок и большое количество мусора, который оставляют торговцы и покупатели. По его словам, минимальный сбор (100−300 рублей с торгового места) не позволяет обеспечить должный порядок. Жители прилегающих к ярмаркам домов жалуются на шум, горы мусора и антисанитарное состояние подъездов, которые зачастую используются «не по назначению». По данным соцопроса, 76% горожан одобрительно относятся к идее проведения сельхозярмарок под открытым небом. С начала года в Уфе было организовано более 1,2 тыс. ярмарок, а аграриям удалось заработать 138 млн рублей. За все время работы ярмарок уровень их прибыли достигает 238 млн рублей. Эти деньги уфимцы заплатили за 4,4 тыс. тонн картофеля, 2,6 тыс. тонн других овощей, 300 тонн меда и другой продукции. В уфимской мэрии отмечают, что число ярмарок за четыре года выросло в два раза.

Дорога-подснежник

Ряд СМИ в этот день сообщил, что в республике подрядчик повторно отремонтирует бракованные метры покрытия оренбургской трассы у поселка Булгаково. Заказчик — Росавтодор по Башкирии, провел 14 ноября проверку и выявил нарушения технологии. Дорожные строители укладывали асфальтобетонное покрытие при пониженных температурах прямо по снегу. В отношении подрядчика составлен акт, применены штрафы. Бракованный асфальт будет срезан и уложен заново при наступлении благоприятной погоды и положительных температур. Эти работы подрядная организация выполнит на собственные средства. Ремонт был заказан на 10-километровом участке правой стороны дороги в сторону Оренбурга. Заказчиком забраковано 400 м полотна.

«Группы смерти» под прицелом

Ряд СМИ 15 ноября и в последующие дни поднял тему суицида, в том числе и детского. Статистика за 2015 год такова: в Башкирии покончили жизнь самоубийством 48 детей. Более 100 ребят попытались это сделать, но в итоге остались живы. По итогам 2015 года в Башкирии зафиксирована нижняя планка — два суицида 6-летних детей. Ирина Хох, главный медицинский психолог Минздрава республики, заведующая кафедрой психологического сопровождения клинической психологии БГУ утверждает, что в Уфе действует сайт о суициде, где школьники обмениваются информацией. Там даже есть предложения о «продаже» открытых крыш без ограждений. Как только группу закрывают, вся информация за считаные часы перетекает на аналогичные ресурсы. Кроме того, создатели групп смерти подстраховались — наказать в рамках закона их невозможно. Статья 110 УК РФ «Доведение до самоубийства» в этом случае не работает. Там рассматриваются три составляющие, которые влияют на доведение до самоубийства, — жесткое обращение, физическое воздействие и оскорбление личности. Но в группах смерти детей доводят до самоубийств совершенно по другому алгоритму.

Один из ресурсов напомнил, что недавно в городскую больницу Благовещенска привезли двух 16-летних школьниц — врачи диагностировали острое отравление. Странными обстоятельствами дела заинтересовался следком. Утверждалось, что девочки проводили все свободное время в группах «ВКонтакте» об анорексии и суицидах.

«Молодежная газета (Уфа)» сообщила, что с 15 ноября началась серия обысков в 10 регионах России — Краснодарском крае, в Коми, Московской, Волгоградской, Воронежской, Тульской, Кемеровской, Новосибирской и Омской областях и в том числе в Башкирии. Обыски проводятся у администраторов и участников «групп смерти». Изымаются электронные носители и иные материалы, имеющие значение для расследования, допрашиваются свидетели и потерпевшие. Известно, что почти за три года, с декабря 2013 по май 2016 года, злоумышленники создали восемь виртуальных сообществ в сети «ВКонтакте», где открыто пропагандировали суициды и склоняли к их совершению несовершеннолетних пользователей.

Как учить родной язык?

16 ноября ряд СМИ обратился к теме преподавания башкирского языка. «Московский Комсомолец Уфа», отметил, что 1 ноября 2016 года в Астрахани состоялось заседание совета по вопросам национальной политики, на котором президент страны заговорил о необходимости разработать закон о российской нации. В Башкирии вопросы подобного рода периодически всплывают в общественном дискурсе. Гармоничные отношения между народами, оформившиеся в Башкирии, были деформированы в 1990-х годах, когда федеральная власть фактически отказалась от вмешательства в национальный вопрос в обмен на лояльность региона к центру. Сформировавшаяся республиканская этнократия стала использовать национальный вопрос в качестве козыря при выстраивании диалога с центром. Кульминацией такой политики, обладающей признаками сепаратизма, стало формирование концепции «титульной нации». После отставки Муртазы Рахимова лишенные политической поддержки башкирские общественные организации маргинализировались, однако инерция периода 1990-х — начала 2000-х годов не позволяет говорить о восстановлении гармоничных межнациональных отношений в республике. Башкирский язык, изучаемый в обязательном порядке в школах республики как государственный, вызывает у многих несправедливое отторжение. Даже башкиры, свободно говорящие на своем родном языке, не умеют на нем писать, да и читают с трудом.

ИА «Башинформ» сообщило, что в Уфе состоялось обсуждение вопроса обучения в школах республики на родном языке. Дискуссия была вызвана тем, что во всех образовательных учреждениях Башкирии, ссылаясь на сдачу ЕГЭ, постепенно начали переходить на обучение на русском языке. Специалисты отмечают, что если 30−40 лет назад проблемой было незнание детьми в башкирских селах русского языка, то сегодня бедой становится незнание родного языка. Высказывания за круглым столом были неоднозначные. Часть ученых признавали, что сегодняшняя реальность требует преподавания на русском языке, так как на нем сдается Единый государственный экзамен, который нужен для поступления в вузы. В завершение встречи участники обсуждения приняли решение о необходимости до 1 сентября 2017 года обеспечить учебниками на башкирском языке начальное учебное звено. Было предложено Министерству образования республики вести тщательную работу по реализации 14-й статьи Закона РФ «Об образовании в РФ», Башкирскому институту развития образования — рассмотреть возможность перевода олимпиадных и конкурсных задач на башкирский язык.

Новорожденных меньше, имена причудливей

Ряд СМИ в этот день рассказал об именах, которые чаще всего дают новорожденным в Башкирии. Госкомитет региона по делам юстиции обнародовал топ самых популярных и редких имен в республике. Самыми часто встречающимися именами у новорожденных в этом, как и прошлом году, стали: Артем, Тимур, Роман, Кирилл, Арина, София и Валерия. Необычными именами для мальчиков стали Аполлон, Воислав, Галактион, Дэвид, Ирис, Кенон Дениз, Чингисхан, Добромир, Дэвит, Златаслав. Для девочек — Аксинья, Арсения, Дамина, Забава, Златовласка, Нисо, Ружена, Юнона, Жанетта, Кассиопия, Княгиня, Идиллия. В администрации Орджоникидзевского района Уфы также сделали подборку наиболее популярных имен новорожденных, появившихся на свет в 2016 году. Это Артем, Тимур, Роман, Кирилл, Матвей, Максим, Арина, София, Алиса, Полина, Дарья. Среди редких — Яромир, Юсуф, Юрий, Эрик, Ясина, Янита, Юстина, Юнна. В целом демографическая ситуация в Башкирии ухудшается: за 9 месяцев 2016 года в республике зарегистрировано 42 тыс. 580 детей — на 1 тыс. 460 меньше, чем за аналогичный период 2015 года.

Уголки для фермеров

«Business FM Уфа» 16 ноября отметило, что в республике продолжает уменьшаться количество розничных рынков. Если в 2010 году их было 70, то сейчас 52: сегодня это 35 сельскохозяйственных, 15 универсальных и 2 специализированных рынка. По оценке председателя госкомитета Башкирии по торговле и защите прав потребителей Гузэль Асыловой, это неплохая ситуация относительно других регионов — в некоторых из них рынков вообще нет. Сейчас действующее законодательство и высокий размер штрафов привели к тому, что многие розничные рынки в республике перешли в формат торговых комплексов и торговых центров, что сказалось на ценах, но не на качестве. Также председатель госкомитета коснулась темы импортозамещения и отметила, что в этом сегменте особых проблем в республике нет. По ее словам, сейчас на полках магазинов Башкирии почти 65% местных товаров, из них молочной продукции и хлебобулочных изделий — 95%. В этом году проведены рабочие совещания с ТС «О'кей», ТС «Байрам», обсуждены вопросы увеличения реализации продукции республиканских товаропроизводителей в магазинах сети, создания «Фермерских уголков». Уже сегодня в 21 магазине торговой сети «Байрам» успешно функционируют «Фермерские уголки», свою продукцию поставляют более 10 фермеров из разных районов республики.

Ведомства, разбазаривающие землю

17 ноября ряд СМИ рассказал, что прокуратура Башкирии провела масштабную проверку в ведомствах, связанных с оборотом сельскохозяйственных земель. Результаты проверки показали, что почти все имеющие отношение к сельхозземлям ведомства нарушают законы. Так, Минземимущество допускало незаконные отказы в предоставлении участков предпринимателям, ссылаясь на предстоящие торги, но как выявили прокуроры, никаких аукционов не планировалось. Специалисты территориального управления Росимущества ненадлежащим образом исполняли свои функции, в результате их бездействия на федеральных землях, предназначенных для ведения сельского хозяйства, были построены санаторий и дороги. Росреестр, который регистрирует все сделки с недвижимостью, допустил несколько нарушений и зарегистрировал права собственности на участки третьим лицам. При этом право, закреплённое законом за правительством Башкирии, о преимущественном выкупе соблюдено не было, Минземимущество даже не уведомили о готовящейся сделке. В свою очередь Россельхознадзор неправильно проводил проверки аграриев, заранее не уведомляя о них и не внося информацию о проверках в акты и единую базу проверок. В отношении руководителей всех перечисленных ведомств вынесены предписания об устранении нарушений. А сотрудник Россельхознадзора стал фигурантом административного дела, ему грозит штраф от трёх до пяти тысяч рублей.

Пока не вошёл, но может войти

Ряд СМИ в этот день сообщил, что глава Башкирии Рустэм Хамитов не вошел в состав совета директоров «Башнефти», так как согласно российскому законодательству лидер региона не может совмещать две должности. В пресс-службе руководителя республики сообщили, что через несколько месяцев в региональный закон внесут соответствующие изменения. Они позволят Рустэму Хамитову войти в состав обновленного совета директоров компании. Данное предложение поступило главе республики от главного исполнительного директора ПАО НК «Роснефть» Игоря Сечина. Правительство республики владеет 25,79% акций «Башнефти». Всего в новый совет директоров «Башнефти» войдут 11 человек. В список кандидатов, кроме представителей «Роснефти», вошли премьер — министр Башкирии Рустэм Марданов и министр земельных и имущественных отношений Евгений Гурьев. Ожидается, что в декабре этого года будет подписано соглашение между правительством республики и «Роснефтью» о порядке совместного управления «Башнефтью», акционерное отношение и соглашение о соцподдержке.

Дорогое моё жилище

«Уфа1» 17 ноября сообщила, что депутаты городского Совета Уфы планируют внести изменения в принятое 26 ноября 2014 года решение «О налоге на имущество физических лиц». Так, изменение начнет действовать с 1 января 2017 года. Предполагается некоторое повышение налоговых ставок на недвижимое имущество, однако в Горсовете отметили, что это не обозначает, что сумма налога для населения резко увеличится, а по некоторым видам недвижимости сумма и вовсе снизится. Новые налоговые ставки установятся в процентах от кадастровой стоимости объектов налогообложения. Сумма налога будет исчисляться в зависимости от кадастровой стоимости объекта налогообложения. Для комнат и квартир с кадастровой стоимостью до 4 млн рублей предусмотрена новая налоговая ставка — 0,11% от кадастровой стоимости вместо 0,1%. Такое же повышение предусмотрено для гаражей, паркингов и хозяйственных построек (площадью до 50 кв. м), для комнат и квартир с кадастровой стоимостью от 4 до 7 млн рублей — 0,165%, для жилых домов с такой же кадастровой стоимостью — 0,18%. Для квартир с кадастровой стоимостью от 7 до 10 млн рублей налоговая ставка будет составлять 0,198%. Для квартир с кадастровой стоимостью более 10 млн рублей предусмотрена налоговая ставка 0,22%, для жилых домов с такой же кадастровой стоимостью — 0,24%. В целом по Уфе применение новых налоговых ставок позволит обеспечить в 2017 году прирост фактического налога к уровню 2015 года по квартирам — на 7,4%, по комнатам — 9,5%, по гаражам — 5,7%.

Мигрантов меньше, патенты дороже

18 ноября ряд СМИ сообщил, что власти России установили квоту на выдачу иностранным гражданам разрешений на временное проживание на территории страны в 2017 году. В Башкирию в следующем году может приехать 2,7 тыс. иностранцев. Отметим, что по сравнению с текущим годом количество разрешений снизилось — на этот год было выдано 3,5 тыс. разрешений. В 2017 году патент для мигрантов может увеличиться, об этом говорили на пятничном собрании депутаты Госсобрания. При установлении коэффициента этого года, сумма платежа в следующем может составить 3,1 тыс. рублей, тогда как сейчас она составляет 2,8 тыс. рублей. Таким образом, бюджет республики может пополниться на 480 млн рублей. Данные просчитаны исходя из того, что за 10 месяцев этого года было выдано 21,87 тыс. патентов в Башкирии.

Проверка из Москвы для членов правительства Башкирии

Ряд СМИ в этот день сообщил, что руководители министерств и ведомств Башкирии заполняют специальные анкеты, поступившие из администрации президента России. В них они сообщают полные данные о близких и дальних родственниках. Эти данные будут сличаться с информацией о госзакупках возглавляемых ими ведомств. Материалы готовятся к выездной проверке управления президента РФ по вопросам противодействия коррупции, которая пройдет в Башкирии с 14 по 23 декабря. Администрация президента получит информацию о том, чем занимаются дети, родители, родители супругов, братья, сестры региональных чиновников. Помимо места работы и должности, в анкетах должна быть указана информация о долях в коммерческих предприятиях и о членстве в общественных организациях. Анкеты разосланы, в частности, 36 членам правительства Башкирии. Возглавляемые ими ведомства должны предоставить также реестр организаций, привлеченных к госзакупкам начиная с 2013 года, сообщить о проверках контрольных и надзорных органов, которые проводились за этот период. В администрации главы Башкирии информацию подтвердили, но называют московскую проверку плановой и не связывают с последними событиями вокруг «Башнефти» (речь идет об аресте министра экономического развития России Алексея Улюкаева).

Дорожному фонду повезло

ИА «Башинформ» 18 ноября сообщило, что депутаты Госсобрания Башкирии рассмотрели проект бюджета республики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. Документ уже был одобрен в первом чтении, но теперь претерпел ряд изменений. С учетом дополнений объем доходной части бюджета на 2017 год предлагается определить в сумме 128,2 млрд рублей, объем расходной части — в сумме 137,7 млрд. В 2018 году показатели составят соответственно 130,9 млрд и 139,9 млрд рублей, в 2019 году — 134,6 млрд и 143,1 млрд. При этом дефицит бюджета республики сохраняется на изначальном уровне — соответственно 9,5 млрд, 9 млрд и 8,5 млрд рублей. Основная группа поправок связана с уточнением объемов безвозмездных поступлений в соответствии с проектом федерального закона о бюджете. По нецелевым дотациям, в отличие от предыдущих лет, объемы пока неизвестны. На федеральном уровне изменены подходы к их распределению. По регионам они будут поделены только в декабре. Поэтому пока в проекте остается ранее рассчитанный минимальный уровень дотации в 6,1 млрд рублей, предложения по корректировке бюджета республики в этой части будут представлены в ходе исполнения 2017 года. В целом по целевым трансфертам сумма уточнений составляет в 2017 году почти 10 млрд рублей. В последующие годы — ежегодно более 9,5 млрд рублей. Общий объем безвозмездных поступлений в законопроекте на 2017 год составит 16,4 млрд рублей. Далее поступления из федерального бюджета планируются в объеме более 15,5 млрд рублей. Следующая группа поправок обусловлена уточнением налоговых и неналоговых доходов. Предусматривается повышение ставок акцизов на нефтепродукты и рост норматива их распределения для Башкирии. Также изменяется схема распределения акцизов на крепкий алкоголь и повышается ставка на средние дистилляты. В итоге в 2017 году объем налоговых и неналоговых доходов составит 111,8 млрд рублей. Дополнительные доходы в основном увеличивают объем Дорожного фонда. Его размер составит порядка 13 млрд рублей ежегодно.