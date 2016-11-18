Санкт-Петербург, 19 ноября, 2016, 00:11 — ИА Регнум. 185 млн рублей на рекламу Пенсионного фонда России — это зря потраченные деньги, которые было бы лучше израсходовать на увеличение пенсий. Таким мнением сегодня, 18 ноября, в беседе с корреспондентом ИА REGNUM поделился экономист Андрей Заостровский.

X Studios Бесполезная трата денег

Как стало известно, Пенсионный фонд России намерен потратить 185 млн рублей на информационно-разъяснительную кампанию среди населения страны. Конкурс на оказание соответствующих услуг — размещение видеороликов и аудиороликов на телевидении и радиостанциях — появился на сайте госзакупок 11 ноября.

«Рекламировать фонд бесполезно. Скорее всго, это просто зря потраченные деньги. 185 млн рублей в масштабах страны не такая большая сумма, но, я думаю, эти деньги стоило бы потратить на что угодно, но не на рекламу. Люди и сами знают, что белая зарплата является условием получения пенсии, а люди помоложе не особо заглядывают на 30−40 лет вперед, и реклама не будет на них действовать. Даже если не говорить о коррупционных составляющих, эти расходы бессмысленны», — сказал Андрей Заостровский.

Добавим, известно также, что в 2013—2015 годах Пенсионным фондом было израсходовано 14 млрд рублей на возведение, покупку и аренду зданий ПФР. Такие данные ранее были обнародованы Счетной палатой.

«Здания Пенсионных фондов всегда очень выделяются на фоне скромной городской среды. Это действительно так. Даже в районных центрах, не говоря уже об областных центрах», — подтвердил Заостровский.

Значительные средства тратятся на капремонты зданий фонда во всех регионах. Так, например, в 2016 году на сайте госзакупок был размещен тендер на капремонт здания УПФР в Адмиралтейском районе Петербурга почти на 10 млн рублей, выполнение работ по реконструкции зданий УПФР в Петроградском районе города на 10,8 млн рублей, а также заказ 6,3 млн рублей на работы по капремонту помещений здания ОПФР по Петербургу и Ленобласти.

На капремонт здания УПФР в поселке Кузьмоловский во Всеволожском районе Ленобласти размещена закупка на 12,6 млн рублей, а на работы по капремонту части здания для размещения УПФР в Тосненском районе, согласно заказу, будет израсходовано 17,8 млн рублей.

Напомним также о двух выявленных случаях взяточничества среди чиновников Пенсионного фонда. Так, за получение «откатов» по госконтракту на ремонт здания ПФР 28 октября был задержан сотрудниками ФСБ начальник отдела капитального строительства и ремонта филиала Пенсионного фонда РФ по Петербургу и Ленобласти. Органами СКР возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

По версии следствия, 54-летний мужчина в 2014 году предложил руководителю одной из коммерческих организаций «помочь» победить в конкурсе на выполнение капремонта здания Пенсионного фонда. ЗА «услуги» в квартире чиновника установили систему вентиляции стоимостью около 400 тысяч рублей.

Еще один взяточник — руководитель отделения Пенсионного фонда России по городу и области Наталья Гришкевич, которая получила от финансиста Александра Гительсона около 60 млн рублей. В феврале 2010 года она была арестована по обвинению в том, что она незаконно в интересах Гительсона размещала деньги ПФР в «Банке ВЕФК».