Санкт-Петербург, 19 ноября, 2016, 00:08 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области намерены отказаться от экстенсивного роста агломерации. Взаимные градостроительные планы сегодня, 18 ноября, обсудили члены координационного совета в сфере социально-экономического развития города и области на очередном заседании, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Ленобласть разработала несколько вариантов пространственного развития своих территорий, граничащих с Петербургом. Как рассказал глава комитета по градостроительству и архитектуре Ленобласти Евгений Домрачев, первый вариант предусматривает развитие системы расселения на базе 5 городов-спутников: Сертолово, Всеволожск, Кировск-Шлиссельбург, Тосно, Гатчина и пригородных узлов расселения, примыкающих к границам Петербурга.

Во втором внимание акцентировано на развитии территорий, прилегающих к южной половине северной столице: западнее Красного Села, юго-западнее Гатчины, северо-восточнее Коммунара, Тосно-Ульяновка.

Третий вариант предполагает относительно консервативный сценарий развития территорий в ближнем окружении Санкт-Петербурга с акцентом на рост более удаленных центров.

По словам Домрачева, в основу всех концепций заложен природно-пространственный каркас территории 47-го региона, который состоит из защитных лесов и особо охраняемых территорий и реки Невы, являющихся объектами всемирного культурного наследия «Юнеско».

«Мы бы хотели зарезервировать север области в качестве рекреационной зоны и сместить активность девелоперов на юг и юго-восток», — добавил Евгений Домрачев.

«В результате выполненного анализа территорий двух субъектов, непосредственно прилегающих друг к другу на расстоянии 3−4 км по обе стороны границы, не выявлены принципиальные противоречия в решениях по функциональному зонированию территорий, определенных генеральными планами Санкт-Петербурга и поселений области», — отметил он.

От экстенсивного роста мегаполиса предлагают отказаться и архитектурные власти Петербурга. По словам председателя комитета по градостроительству Санкт-Петербурга Владимира Григорьева, необходим уход от моноцентричности через организацию дополнительных рабочих мест в шаговой доступности от крупных жилых кварталов, упор на малоэтажную застройку в 40−60 километровой зоне от города, ревитализация городской среды, а также ускоренное развитие транспортной инфраструктуры (продление линий метро, строительство сети легкорельсового трамвая).

Власти Петербурга предложили два варианта развития агломерации. Как рассказал председатель комитета по градостроительству и архитектуре Петербурга Владимир Григорьев, согласно первой концепции, новые жилые комплексы с высокой этажностью и плотностью застройки планируется размещать на периферии города.

Второй вариант предполагает компактное строительство с малоэтажной застройкой в 40−60 километровой зоне от мегаполиса, ускоренным развитием транспортной инфраструктуры, включающим продление линий метрополитена, строительство сети легкорельса, а также сохранение «ландшафтного пояса» и организацию рабочих мест в шаговой доступности.

«В настоящее время разработан ориентировочный перечень различных объектов Санкт-Петербурга, необходимых для размещения на территории Ленинградской области. В него входит лесопарковая зона в радиусе 46 км, кольцевой автомобильный обход (вторая кольцевая дорога) протяжённостью 200 км, мостовые переходы в районе поселка Понтонный, объекты санитарной очистки, а также новое кладбище площадью около 40 га во Всеволожском районе», — добавил Владимир Григорьев.

«Со стороны Петербурга и Ленинградской области проделан большой объем исследовательской работы по этой теме. Но сегодня необходимо активизировать общие усилия для создания единой концепции развития регионов, предусматривающий учет интересов каждого из них», — подытожил сопредседатель координационного совета — заместитель председателя правительства Ленобласти Дмитрий Ялов.

До 1 апреля 2017 года обобщенная концепция агломерационного развития должна быть готова, подчеркнул Ялов. Кроме того, подчеркнул он, необходимо предусмотреть размещение концепции в геоинформационной системе, для того, чтобы план был доступен максимально широкому кругу общественности.