Тбилиси, 18 ноября, 2016, 22:01 — ИА Регнум. Парламент Грузии на первом пленарном заседании 18 ноября определился и с парламентскими фракциями. С составом фракций, большинста и меньшинства депутатов ознакомил председатель временной мандатной комиссии Георгий Кахиани.

Parliament.ge В грузинском парламенте

По его информации, фракция «Грузинская мечта» состоит из 110 депутатов, и ее возглавит Мамука Мдинарадзе, создана фракция «Грузинская мечта — Промышленники», председателем которой стал единственный представитель партии промышленников в нынешнем парламенте Симон Нозадзе, одержавший победу над кандидатом от «Грузинской мечты» во втором туре выборов в одном из мажоритарных округов. Лидером большинства будет Арчил Талаквадзе.

Зарегистрированы фракция «Единое национальное движение» в составе 20 человек, которой будет руководить Никанор Мелия, фракция «Национальное движение за прогресс Грузии» из 6 депутатов, которую возглавит Елена Хоштария, и фракция «Патриоты Грузии» из 6 депутатов, председателем которой стал Георгий Ломия.