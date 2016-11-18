Воронеж, 18 ноября, 2016, 22:00 — ИА Регнум. Движение по построенному 29-километровому участку трассы автомобильной дороги М-4 «Дон» в обход сел Новая Усмань и Рогачевка под Воронежем открыто в тестовом режиме 18 ноября. В открытии движения приняли участие губернатор Алексей Гордеев и помощник президента РФ Игорь Левитин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области Обход сел Новая Усмань и Рогачевка

Федеральная трасса «Дон» проходит через Новую Усмань и Рогачевку, и считается одним из самых сложных участков на автодороге. Прохождение автодороги через населенные пункты негативно сказывалось на экологической ситуации, безопасности дорожного движения и скорости транзитного транспортного потока. С открытием обхода сел ситуация должна нормализоваться.

Как сообщил председатель правления Государственной компании «Автодор» Сергей Кельбах, строительство обхода сел Новой Усмани и Рогачевки началось в июне 2014 года и завершилось на год раньше запланированного срока.

Дорожники построили четырехполосную магистраль категории IA с разделительной полосой шириной 6 м, двумя разноуровневыми транспортными развязками, 14 путепроводами общей протяженностью 1159 м, а также двумя пешеходными переходами общей протяженностью 163 м. Расчетная скорость движения по новой дороге составит 150 км/ч.

Строительство велось в рамках долгосрочного инвестиционного соглашения, заключенного Государственной компанией «Автодор» и ООО «Трансстроймеханизация», входящего в группу ПАО «Мостотрест», которое предусматривает не только строительство, но и содержание и ремонт в течение 20 лет.

На период тестирования — около месяца — проезд по скоростному участку будет бесплатным, затем за проезд по новой дороге будет введена оплата.

Сергей Кельбах сообщил, что старый участок трассы, оставаясь альтернативным вариантом движения, будет передан в ведение ФКУ «Черноземуправтодор».

Кроме того, по словам Сергея Кельбаха, в следующем году начнется строительство последнего и самого сложного участка трассы М-4 «Дон» — обхода Лосево и Павловска. На данный момент уже завершены проектные работы, госэкспертиза пройдена, запущена конкурсная процедура. 24 ноября на заседании конкурсной комиссии будет объявлен победитель. Окончание строительства намечено на 2019 год, но не исключено, что, как и в случае с обходом Новой Усмани и Рогачевки, работы завершатся раньше.

Алексей Гордеев отметил, что новые обходы позволят решить важнейший вопрос — вопрос безопасности: «У нас получается так, что на пешеходных переходах, которые находятся на трассе, очень много было наездов на людей. Мы сегодня в тестовом режиме открыли новый обход. Следующий проект — это строительство участка в обход села Лосево и Павловска. Это последний участок М-4, и мы надеемся, что в течение трех лет у нас трасса станет современной и безопасной», — подчеркнул глава региона.

Позже на совещании в здании правительства обсуждались вопросы исполнения поручений Президента РФ по итогам заседания президиума Государственного совета «О безопасности дорожного движения в Российской Федерации», прошедшего в марте 2016 года. В совещании приняли участие первый заместитель министра транспорта России Евгений Дитрих, начальник Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения МВД России Виктор Нилов, представители федеральных органов исполнительной власти, общественных организаций и бизнес-сообщества.

Алексей Гордеев отметил, что в последние годы, благодаря реализации федеральных и региональных программ, в дорожном хозяйстве Воронежской области произошли качественные изменения.

«Самым значимым результатом я считаю снижение аварийности на воронежских дорогах. Так, по сравнению с прошлогодними данными, сегодня в области количество ДТП сократилось на 6,5%, число погибших — на 10,5%, а раненых — более чем на 4,5%. Такая динамика характерна в целом для ЦФО и России, и это служит дополнительным подтверждением эффективности предпринимаемых на государственном уровне мер. Мы учли рекомендации Госсовета, и уже можем отчитаться по выполнению ряда поручений президента субъектового уровня», — сказал глава региона.

В частности, были внесены изменения в процесс формирования дорожного фонда: на 2017 год объем его ассигнований запланирован в размере 6,85 миллиарда рублей. Эти средства будут расходоваться исключительно на обеспечение дорожной отрасли и вопросы безопасности. В районах области разработаны специальные программы по безопасности дорожного движения. В муниципальных образованиях также продолжается подготовка комплексных схем организации дорожного движения.

Алексей Гордеев подчеркнул, что вопросы безопасности дорожного движения относятся к числу важнейших социально-экономических и демографических задач: «Я хотел бы отметить, что в 2017 году для городов-миллионников, в число которых попадает и Воронеж, предусмотрено финансирование федерального уровня в размере 1 миллиарда рублей, — сказал губернатор. — Мы эти средства будем софинансировать из местных бюджетов и на них создавать в областном центре программу безопасности, которая должна будет улучшить ситуацию на дорогах региона».