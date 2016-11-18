Берн, 18 ноября, 2016, 21:59 — ИА Регнум. Пассажирский самолет специального летного отряда «Россия», направлявшийся в перуанскую столицу Лиму на саммит АТЭС, был встречен истребителями ВВС Швейцарии в ее воздушном пространстве и сопровождался ими до границы с Францией, сообщает RT.

Jerry Gunner Истребитель ВВС Швейцарии

Три истребителя на короткой дистанции сопровождали пассажирский Ил-96−300 с членами делегации президента России, летевший в Перу на саммит АТЭС

Пассажирами российского Ил-96−300 были члены делегации президента России Владимира Путина. Сам российский лидер использует другой самолет летного отряда «Россия» и следует в перуанскую столицу из Сочи.

Стоит отметить, что в авиационной практике сближение истребителей страны-хозяина воздушного пространства с авиалайнером означает, что экипаж воздушного судна должен приготовиться выполнять какие-то команды.

Наряду с этим, самолеты швейцарских ВВС регулярно устраивают подобные «сопровождения» до границ соседних государств. В 2015 году аналогичный инцидент произошел с авиалайнером российской делегации во главе со спикером Госдумы Сергеем Нарышкиным. Примерно в это же время СМИ Чехии сообщали, что швейцарские пилоты сближались с самолетом официальной делегации из Праги.