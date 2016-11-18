Минск, 18 ноября, 2016, 21:58 — ИА Регнум. На долю малого и среднего бизнеса приходится 24,2% ВВП, 28,5% налоговых поступлений, 26,4% экспорта товаров общем объеме экспорта Белоруссии. Об этом сегодня, 18 ноября заявил председатель Совмина Белоруссии Андрей Кобяков, вручая награды победителям Национального конкурса «Предприниматель года», сообщает пресс-служба правительства республики.

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В сфере МСМ работает каждый третий белорус и правительство крайне заинтересовано в дальнейшем развитии этого сектора экономики, подчеркнул Кобяков. Он сообщил: «В 2017 году за счет создания и развития малых и средних предприятий, создания на них новых рабочих мест наша экономика должна прирасти не менее чем на 0,8 процентных пункта, это половина всего планируемого прироста ВВП. А в 2020 году прирост ВВП, формируемый таким бизнесом должен вырасти до 2,5 процентных пункта».

Кобяков проинформировал, что в государственном ОАО «Банк развития Республики Беларусь» действует специальная программа финансовой поддержки МСБ. Разработана широкая линейка предлагаемых кредитов на льготных условиях для поддержки стартап-компаний, женского предпринимательства, региональных проектов, а также расширяется поддержка инновационных и экспортно-ориентированных проектов. С начала действия программы БРРБ профинансировано более 620 проектов на сумму около 231 млн белорусских рублей.

«Есть возможность реализовать инвестиционные проекты за счет китайских ресурсов на достаточно комфортных условиях (ставка в валюте — около 7 процентов годовых). Но проект должен соответствовать определенным критериям. Создана и действует сеть субъектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, состоящая из 90 центров поддержки предпринимательства и 19 инкубаторов малого предпринимательства, деятельность которых направлена на оказание информационных и консультационных услуг по организации и ведению предпринимательской деятельности», — сообщил Кобяков.

Он также заявил, что реализуются меры государственной поддержки предпринимательства. Из его выступления можно было узнать, что облисполкомы за счет своих бюджетов предоставляют субсидии на укрепление материально-технической базы субъектам инфраструктуры, создание рабочих мест малыми предприятиями, компенсируют проценты по кредитам на реализацию долгосрочных инвестиционных проектов в сфере производства.

«Эффективно работает электронное таможенное декларирование товаров. Сегодня практически 100 процентов таможенных деклараций оформляется в электронном виде. Система постоянно совершенствуется, отрабатывается технология автоматического выпуска товаров», — заявил Кобяков. Как сообщало ИА REGNUM, ОАО «Банк развития Республики Беларусь» не осуществляет прямой поддержки МСБ в республике — его ресурсы используют комбанки-партнёры, кредитующие предпринимателей по ставки почти в два раза больше, чем в Китае и примерно в четыре раза больше, чем в Евросоюзе. В Белоруссии считается «льготным» кредит в инвалюте под 8−9% годовых. О возможности реализовать инвестиционные проекты за счет китайских ресурсов МСБ Белоруссии почти ничего не известно, а в целом бизнес-климат в республике предприниматели оценивают негативно.

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