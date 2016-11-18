Ставрополь, 18 ноября, 2016, 21:56 — ИА Регнум.



Лев Казакевич. Агроном Первовский. 1968

В Ставропольском крае планируется создать крупнейший на Юге России федеральный аграрный научный центр. Руководитель Федерального агентства научных организаций (ФАНО России) Михаил Котюков поддержал эту инициативу на совещании в Ессентуках, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора Ставрополья.

Создание центра будет способствовать развитию аграрного комплекса округа, а также избавиться от зависимости от импортных сельскохозяйственных технологий. Он призван обеспечить АПК Северного Кавказа и Российскую Федерацию конкурентоспособными технологиями и разработками для наращивания экспортного потенциала и решения проблем импортозамещения.

«Сегодня по ряду позиций приходится использовать посадочный материал только иностранных селекций. Мы заинтересованы в том, чтобы на базе наших научных организаций возник большой, современный научный центр, который позволит решить эти задачи», — сказал глава Ставрополья Владимир Владимиров.

Центр будет заниматься разработкой новых научных направлений в агропромышленной сфере. Это разработка и внедрение технологий земледелия нового поколения, применение космических технологий в АПК, создание центров оздоровления посевного материала.

Центр будет создан на базе уже существующих и работающих в регионе научных сельхозорганизаций. Это Ставропольский научно-исследовательский институт сельского хозяйства; Всероссийский научно-исследовательский институт овцеводства и козоводства; Всероссийский научно-исследовательский институт кукурузы; Ставропольский ботанический сад имени В.В. Скрипчинского; Ставропольская опытная станция по садоводству Северо-Кавказского зонального научно-исследовательского института садоводства и виноградарства; Научно-исследовательская станция шелководства.

Объединение потенциала этих научных центров позволит создать мощную научно-экспериментальную базу, на качественно ином уровне проводить комплексные фундаментальные и прикладные изыскания в области растениеводства, животноводства, садоводства и виноградарства.

Эксперты создали механизмы финансирования новой структуры, которое более чем наполовину будет внебюджетным, проработали организационную структуру центра.

На совещании состоялось обсуждение концепции формирования и развития центра. Сформированные в крае предложения получили поддержку. В дальнейшем они будут проработаны в федеральных ведомствах и Правительстве Российской Федерации. Именно на этом уровне должно быть принято решение о формировании центра.

Глава Ставрополья отметил, что в 2017 году планируется удвоить объём финансирования научно-исследовательской деятельности в высших учебных заведениях, который достигнет 40 миллионов рублей из регионального бюджета.

Руководитель Ставропольского НИИ сельского хозяйства Валерий Кулинцев отметил, что в Ставропольском крае сосредоточено 3% пахотных земель страны, производится около 15% от российского валового объёма озимой пшеницы, 33% — озимого ячменя, 13% шерсти.