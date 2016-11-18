Тбилиси, 18 ноября, 2016, 21:47 — ИА Регнум. Вслед за председателем парламента Грузии депутаты на первом заседании 18 ноября избрали и заместителей председателя.

Frank Miller Флаг Грузии

Вице-спикерами стали четыре представителя парламентского большинства, один депутат от Единого национального движения и один депутат от Альянса патриотов.

Первым заместителем председателя парламента 120 голосами «за» и 2 голосами «против» была избрана член партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Тамар Чугошвили. Должности вице-спикеров от большинства также заняли Илья Накашидзе (131 голос «за»), Звиад Дзидзигури (129 «за» и 2 «против»), Георгий Вольский (129 «за» и 3 «против»). От ЕНД вице-спикером стал Серги Капанадзе (94 «за и 15 «против»), от «Альянса патриотов» была избрана Ирма Инашвили (106 «за» и 24 «против»).