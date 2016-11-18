Тула, 18 ноября, 2016, 21:43 — ИА Регнум. Клуб выпускников школ, получивших по итогам сдачи ЕГЭ 100 баллов, появится в Тульской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении пресс-службы правительства Тульской области по итогам визита в регион 18 ноября руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергея Кравцова.

Tularegion.ru Тульские выпускники

В Тульском государственном университете состоялась встреча «Открытый диалог: власть, работодатель, молодежь»: с выпускниками школ, получившими по итогам сдачи ЕГЭ 100 баллов, встретился глава Рособрнадзора Сергей Кравцов, во встрече приняли участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин, председатель «Российского союза молодежи» Павел Красноруцкий, заместитель председателя правительства Тульской области — министр молодежной политики Тульской области Юлия Вепринцева, министр образования Тульской области Оксана Осташко, ректор ТулГУ Михаил Грязев, генеральный конструктор НПО «Сплав» Николай Макаровец, студенты, выпускники школ.

Алексей Дюмин отметил, что в России сегодня делается многое, чтобы подготовить достойную смену. «Сегодня в регионе ведётся активная работа с одарёнными детьми. У нас есть Программа социально-экономического развития области на ближайшие пять лет. Она не случайно называется «Земля силы и талантов». В ней мы уделили особое внимание системному развитию талантливых ребят», — отметил Алексей Дюмин.

Губернатор сообщил, что в Тульской области системно подходят к развитию образования и талантов детей. Поэтому регион участвует во всероссийской акции «100 баллов для победы». Успешно развиваются школы с профильными классами, где ребята добиваются высоких результатов в учёбе. Например, в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников в этом году участвовали 48 человек. 16 из них стали победителями и призерами по русскому языку, истории, биологии, астрономии и многим другим предметам.

Из года в год тульские школы входят во всероссийский рейтинг «Лучшие школы России». В прошлом году в рейтинг вошли пять школ региона, в этом — уже семь. По результатам ЕГЭ за последние три года в регионе 133 стобалльника, шесть из них набрали 100 баллов по двум предметам.

Оксана Осташко презентовала проект «100-балльники — потенциал развития региона», который предполагает создать клуб из выпускников школ, сдавших Единый государственный экзамен на 100 баллов. Основная идея создания клуба стобалльников — объединение выпускников, получивших максимальную оценку по итогам экзамена, для повышения их социальной активности и реализации интеллектуального потенциала. Клуб позволит сформировать сообщество кадровой молодежной профессиональной элиты региона, которая после окончания высших учебных заведений будет работать на благо развития Тульской области.

По мнению заместителя председателя правительства региона Юлии Вепринцевой, используя потенциал стобалльников, возможно выстроить новые кадровые отношения, создать благоприятные условия для выдвижения на высшие должности в сфере экономики, промышленности и управления наиболее талантливых и образованных молодых людей, способных на реальное лидерство. Разработанный проект «100-балльники — потенциал развития региона» поможет решить одну из самых острых проблем во всех отраслях науки и производства — нехватки квалифицированных, высокопрофессиональных специалистов и управленцев в различных сферах деятельности.

«Я думаю, у представленного проекта очень хорошие перспективы. Его успешная реализация послужит развитию региона, а для ребят — это прекрасная возможность раскрыть свои таланты и добиться успеха», — поддержал проект губернатор Алексей Дюмин.

Глава региона предложил провести встречу с руководителями ведущих предприятий области с участием министра образования и выпускников школ для обсуждения вопросов профориентации, трудоустройства, поддержки будущих специалистов. Также Алексей Дюмин предложил сформировать экспертную группу из числа стобалльников, которые будут обсуждать и вносить свои предложения для развития региона. По мнению губернатора, клуб стобалльников вполне сможет стать площадкой «Открытого правительства», где среди выпускников будут и председатель, и профильные министры.