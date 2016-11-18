Лима, 18 ноября, 2016, 21:48 — ИА Регнум. Лидеры стран АТЭС, собравшиеся в Перу, будут стремиться спасти надежды на свободную торговлю после избрания президентом США Дональда Трампа, сообщает 18 ноября Reuters.

Whitehouse.gov Самммит АТЭС

Дискуссии между 21 представителем стран — членов АТЭС, как ожидается, будут проходить в условиях тревожного ожидания роста антиглобалистских настроений. Многие беспокоятся о потере рабочих мест в странах с низким уровнем заработной платы, а также их беспокоит растущая роль Китая в мировой торговле.

«Мы заметили появление протекционистских тенденций», — сказал президент Перу Педро Пабло Кучинский в своей вступительной речи. «Для тех, кто хочет предложить подобные меры, я рекомендую прочитать книги по истории 1930-х годов», — добавил президент.

Президент США Барак Обама, председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин посетили саммит, объединяющий экономики стран, общий ВВП которых составляет 57% от мирового.

На саммите АТЭС речь зашла и о подписанном соглашении о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП). После избрания Трампа президентом данное соглашение вызывает обеспокоенность у членов саммита.

Во время своей предвыборной кампании Трамп назвал ТТП катастрофой и призвал к сдерживанию миграции. Его изоляционистские взгляды созвучны настроениям в Великобритании, граждане которой ранее проголосовали за выход из ЕС.