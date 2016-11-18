Тула, 18 ноября, 2016, 21:30 — ИА Регнум. Заявки первых резидентов на участие в особой экономической зоне «Узловая» в Тульской области рассмотрена наблюдательным советом ОЭЗ на первом заседании под председательством первого заместителя губернатора Тульской области — председателя правительства Тульской области Юрия Андрианова 17 ноября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона.

Tularegion.ru Заседание наблюдательного совета ОЭЗ «Узловая»

Открывая заседание, Юрий Андрианов напомнил, что особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Узловая» была создана в апреле текущего года. Площадкой для размещения ОЭЗ была выбрана территория в Узловском районе площадью 471 га, имеющая выгодное экономико-географическое положение.

«Ведение деятельности в качестве резидента особой экономической зоны позволяет инвесторам получить серьезные налоговые льготы в части уплаты налога на прибыль, имущество, транспорт, землю, а также использовать преимущество, которое дает режим свободной таможенной зоны», — отметил председатель правительства Тульской области.

В октябре текущего года были сформированы наблюдательный и экспертный советы особой экономической зоны. Сегодня в рамках первого заседания наблюдательного совета были рассмотрены заявки трех инвесторов, проекты которых были рекомендованы к рассмотрению на экспертном совете.

Проект строительства тепличного комплекса по круглогодичному выращиванию шампиньонов представил генеральный директор ООО «АгроГриб» Андрей Чигин. Он сообщил, что сейчас в Россию импортируется до 80% шампиньонов. Реализация инвестпроекта позволит компании ежегодно производить до 25 тысяч тонн свежих грибов, что составит около четверти российского рынка свежих шампиньонов. Общий объем инвестиций в проект составит 6,2 млрд рублей, будет создано 919 рабочих мест. Запуск первой очереди производства состоится в 2017 году.

Инвестиционный проект ОАО «РГ-Техно Продакшн» предполагает строительство комплекса по изготовлению высокотехнологичной коммунальной спецтехники. Компания присутствует на рынке более 20 лет, в настоящее время в связи со значительным удорожанием импортных деталей делает ставку на локализацию производства. «Цель проекта — создание современного производства коммунальной техники для сбора отходов, не уступающей по своим характеристикам европейским аналогам, по более низкой цене. Продукция нашего предприятия также будет привлекательна для экспорта в страны Таможенного союза. Планируемая мощность предприятия — 250 машин в год», — сообщил генеральный директор ООО «РГ-Техно Продакшн» Владимир Ройтман. Планируемый объем инвестиций в проект — 441 млн руб., на предприятии будет создано 118 рабочих мест. Запуск производства намечен на 2018 год.

ООО «Энгельсспецтрубмаш» намерена запустить на территории ОЭЗ высокотехнологичное производство гибких насосно-компрессорных (колтюбинговых) труб для нефтедобывающей отрасли (ремонт и исследование скважин). Планируемая мощность производства — до 9000 тонн в год. Объем инвестиций в проект составит 1,64 млрд рублей, будет создано порядка 200 рабочих мест. Начало выпуска готовой продукции — 2017 год.

Как сообщил генеральный директор компании-инвестора Дмитрий Колосов, в настоящее время подавляющее большинство колтюбинговых труб производится за рубежом. Организация импортозамещающего производства в России обеспечит отечественные нефтесервисные компании высококачественными гибкими насосно-компрессорными трубами и снизит зависимость отрасли от поставок.

Участники заседания также обсудили ход строительства инфраструктуры особой экономической зоны «Узловая». Как отмечалось, АО «Корпорация развития Тульской области», которое является управляющей компанией ОЭЗ, до конца ноября по итогам конкурса определит подрядчика на выполнение работ по разработке проекта планировки особой экономической зоны. В течение 2017 года промышленная площадка будет полностью обеспечена необходимой инфраструктурой.

По итогам заседания наблюдательного совета были одобрены все заявки потенциальных резидентов. Также сегодня в ходе экспертного совета ОЭЗ «Узловая» был рассмотрен и согласован бизнес-план ООО «АгроГриб». Позднее экспертный совет рассмотрит бизнес-планы двух других заявителей. Планируется, что до конца года ООО «АгроГриб», ООО «РГ-Техно Продакшн» и ООО «Энгельсспецтрубмаш» будут внесены в реестр резидентов ОЭЗ «Узловая».