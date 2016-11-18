Каракас, 18 ноября, 2016, 21:28 — ИА Регнум. С 1 декабря банки Венесуэлы, как государственные. так и частные, смогут выдавать через отделения и банкоматы не более 10 тысяч боливаров в день. Это примерно равно пяти долларам по т.н. плавающему курсу. Однако, как сообщает El Nacional, физические и юридические лица уже сейчас испытывают трудности с получением средств.

Venex_jpb Венесуэльские боливары

Это решение принято Центробанком страны. За последний месяц приток наличных денег в государственных и частных финансовых учреждениях сократился на 50 процентов. Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 10 марта 2016 года в Венесуэле официально действуют два курса валют: от 10 боливаров за доллар и от 206,9 боливара за доллар. Как отмечает BBC Mundo, «фиксированный» и «плавающий» курсы будут применяться для разных целей.

Венесуэла уже длительное время находится в тяжелейшем экономическом и внутриполитическом кризисе. Шансы на достижение консенсуса между оппозицией и властью минимальны.