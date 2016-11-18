Грозный, 18 ноября, 2016, 21:22 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев, арестованный по подозрению в вымогательстве взятки в размере $2 млн, тормозил передачу «Чеченнефтехимпрома» Грозному. Об этом Кадыров написал сегодня, 18 ноября, в своем Instagram по итогам заседания антикоррупционной комиссии республики.

Kremlin.ru Алексей Улюкаев

Кадыров рассказал, что Чечня продолжительное время сталкивается с серьезными трудностями в решении вопроса передачи «Чеченнефтехимпрома» в собственность республики.

«На письмах есть резолюции президента России Владимира Путина, есть положительные заключения, протокольные поручения. Но министр экономического развития Алексей Улюкаев, теперь уже бывший, тормозил решение без какого-либо обоснования. Теперь стало видно, что мы не совсем понимали, как нужно действовать для получения подписи господина Улюкаева», — написал Кадыров.

Напомним, ещё в конце декабря прошлого года президент Путин поддержал предложение Кадырова передать республике «Чеченнефтехимпром». На данный момент «Чеченнефтехимпром» полностью принадлежит Росимуществу. Ситуацию осложняет то, что большую часть имущества этой компании арендует подконтрольный «Роснефти» «Грознефтегаз». В результате процесс передачи «Чеченнефтехимпрома» до сих пор не завершен.