Грозный, 18 ноября, 2016, 21:16 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что бывший глава Минэкономразвития России Алексей Улюкаев умышленно тормозил передачу «Чеченнефтехимпрома» в собственность республики, сообщается на его странице в Instagram.

Gendargno Рамзан Кадыров

Кадыров указал, что возглавляемая им республика уже длительное время сталкивается с бюрократическими трудностями в деле передачи «Чеченнефтехимпрома» в собственность Чечни. На документах уже были поставлены резолюции президента России Владимира Путина, подписаны положительные заключения, составлены протокольные поручения, но тогдашний министр Алексей Улюкаев безосновательно «тормозил» решение этого вопроса.

По мнению Рамзана Кадырова, теперь выяснилось, каким путем нужно было действовать для своевременного получения подписи Улюкаева. К этому примеру глава Чечни добавил мысль о том, что регионы способны развиваться более динамично, если федеральные ведомства ответственнее отнесутся к достижению конечного результата.

Напомним, Московский городской суд в ближайшие дни проверит законность решения о домашнем аресте экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева, подозреваемого в вымогательстве крупной взятки в $2 млн за оформление его ведомством документов, позволивших корпорации «Роснефть» приобрести госпакет акций компании «Башнефть».