Тула, 18 ноября, 2016, 21:05 — ИА Регнум. Историко-культурный и природный музей-заповедник И.С. Тургенева «Бежин луг» посетил 17 ноября губернатор Тульской области Алексей Дюмин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона.

Tularegion.ru Алексей Дюмин в музее-заповеднике И.С. Тургенева «Бежин луг»

Глава региона ознакомился с экспозицией музея. В кабинете Ивана Тургенева губернатор вручил в дар музею подлинник письма писателя своей дочери Полинетте на французском языке. Её передал частный коллекционер, пожелавший остаться неизвестным. Ещё одним подарком стала икона «Введение во храм Божьей Матери», написанная лучшими мастерами Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Это точная копия иконы, которую особо почитала семья Тургеневых.

Затем за чашкой чая Алексей Дюмин побеседовал с работниками культуры, членами Тургеневского общества и сотрудниками музея. Речь шла о подготовке и праздновании 200-летия со дня рождения Ивана Тургенева в 2018 году, перспективах развития «Музея-заповедника «Бежин Луг» и включение его в туристические маршруты.

Глава региона напомнил, что в марте 2014 года президент России Владимир Путин подписал Указ «О праздновании 200-летия со дня рождения Тургенева в 2018 году». Основные мероприятия пройдут в Санкт-Петербурге, Москве, Орловской и Тульской областях. Центром станет Орловская область, где родился писатель, но и в Тульской области готовят большую программу и ряд серьезных юбилейных мероприятий.

Заместитель министра — директор департамента культуры министерства культуры Тульской области Ирина Иванова сообщила, что уже многое сделано для развития этого исторически значимого места. При поддержке спонсоров отреставрировано здание музея (бывшей бумажной фабрики), где в настоящее время формируется новая экспозиция. Министерством культуры России выделены средства на реставрацию Введенского храма, построенного в 1806 году дедом писателя. Там частично сохранились росписи выдающегося художника Григория Мясоедова.

Сегодня, отметила Ирина Иванова, проводится большое количество мероприятий, популяризирующих творчество великого писателя. Накануне в рамках подготовки к торжественному празднованию 200-летия со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева прошла научно-практическая конференция, в которой приняли участие руководители крупнейших федеральных музеев, краеведы, представители научного сообщества, тургеневеды. Тульской областной научной библиотекой осуществлена оцифровка редких изданий книг Тургенева.

Научный руководитель областного музейного объединения Марина Кузина сообщила, что с января этого года музей-заповедник И.С. Тургенева «Бежин Луг» перешел из муниципального подчинение в областное. При поддержке спонсоров здание капитально отремонтировано, подведены все необходимые коммуникации, и в настоящее время ведется активная работа по созданию новой экспозиции музея. Потомки Антона Антоновича Лаурица — последнего владельца села Тургенево — передали в дар музею подлинные предметы мебели и интерьера, которые заняли здесь достойное место, открыт кабинет писателя.

В перспективе планируется создать интересную экспозицию к мероприятиям, посвященным 200-летию Ивана Сергеевича в 2018 году: завершить подбор предметов, оснастить экспозицию современным мультимедийным оборудованием, которое смогло бы в полной мере окунуть посетителей в мир творчества писателя. Также необходимо поэтапно восстанавливать все постройки исторической усадьбы: поначалу отремонтировать соседнее здание «конторы», что позволит расширить музейные площади на 105 кв.м.

Алексей Дюмин поручил министерству культуры Тульской области проработать вопрос создания в музее мультимедийной экспозиции и разработать «дорожную карту» по развитию усадьбы Тургеневых, а также провести экспертизу здания «конторы» и предоставить предложения его восстановления.

В ходе встречи также обсуждался вопрос развития межрегиональных туристических маршрутов.

«Мы взаимодействуем с орловчанами и в проведении событийных мероприятий. Вот уже 34 года мы проводим на Бежином Лугу музыкально-литературные праздники, причем в один день с музеем усадьбой Спасское-Лутовиново: у них днем, у нас — вечером и ночью. Это нравится туристам, которые приезжают из многих областей», — отметил глава администрации Чернского района Валерий Белошицкий.

Ирина Иванова сообщила, что в 2016 году на фестиваль «Песни Бежина луга» приехало около 17 тысяч человек, а музей после ремонта за сентябрь-октябрь этого года посетило около 700 человек.

Алексей Дюмин предложил в 2017 году для привлечения туристов расширить рамки фестиваля, в том числе и за счет увеличения количества интерактивных площадок. «Необходимо дать новый виток фестивалю. Кроме таких именитых музеев, как «Ясная Поляна» и «Поленово», в регионе должны создаваться и новые точки притяжения туристов», — подчеркнул глава региона. Также в ходе встречи обсуждалось развитие музея в рамках государственно-частного партнерства.

В селе Тургенево сохранились мемориальные памятники XVIII и XIX веков: здание бумажной фабрики, где сегодня располагается музей; домик дворовых с продуктовым подвалом; каретный сарай и конюшня; винный подвал; церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы; Церковный некрополь со склепом генерала Н.Н. Сухотина, памятниками родственников и соседей И.С. Тургенева; регулярный усадебный парк площадью 5 га. В 2003 году в здании бумажной фабрики был создан музей И.С. Тургенева, ставший филиалом Чернского районного историко-краеведческого музея им. Н.А. Вознесенского. Для сохранения тургеневского наследия и природного ландшафта, а также в связи с подготовкой к празднованию 200-летиея со дня рождения И.С. Тургенева в 2014 году было организовано МБУК «Историко-культурный и природный музей-заповедник И.С. Тургенева «Бежин луг». В 2015 году музей вошел в состав ГУК ТО «Объединение «Историко-краеведческий и художественный музей» и стал его филиалом. Музей-заповедник И.С. Тургенева «Бежин луг» включает в себя территорию усадебного парка (5 га) и Бежина луга (около 45 га). С 2015 года в селе Тургенево ведутся реставрационные работы по восстановлению церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы, которую в 1795—1806 годах построил лейб-гвардии прапорщик Семеновского полка Николай Алексеевич Тургенев, дед великого русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева.