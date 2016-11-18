Киев, 18 ноября, 2016, 20:49 — ИА Регнум. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили после отставки с поста губернатора Одесской области может быть выдан президентом Украины Петром Порошенко грузинской стороне. Об этом сегодня, 18 ноября, сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники в администрации президента Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Напомним, Саакашвили 7 ноября заявил, что уходит в отставку с поста губернатора Одесской области. Он заявил, что продолжит борьбу с коррупцией на Украине и что руководство страны его предало.

Сам Саакашвили до назначения на пост главы Одесской области получил украинское гражданство. При этом он перестал быть гражданином Грузии. Тем не менее в Грузии на Саакашвили заведено уголовное дело о коррупции. По украинскому законодательству Саакашвили невозможно лишить украинского гражданства, если у него нет паспорта другой страны.

После победы Дональда Трампа на выборах президента США Саакашвили заявил, что Трамп его давний друг и он надеется на сотрудничество с ним. Тем самым Саакашвили делает заявку на участие в украинском процессе после того, как Трамп воцарится в Овальном кабинете.

В украинских СМИ активно циркулируют слухи о том, что Порошенко может выдать Саакашвили по запросу грузинской стороны, чтобы нейтрализовать опасного конкурента.

Сам Саакашвили уже заявил, что создаст на Украине партию, которая объединит всех недовольных олигархами и коррупцией на разных этажах власти.