Симферополь, 18 ноября, 2016, 20:27 — ИА Регнум. Строительство ТЭС под Симферополем идёт с отставанием от графика в один месяц и сейчас приостановлено в связи с задержкой поставки турбин с материка. При этом продолжаются работы по подводу коммуникаций к электростанции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил директор республиканского ГУП «Служба технического надзора» Владимир Александренко, отвечая на вопрос о задержке поставок турбин для электростанции.

Glava.rk.gov.ru На строительстве Симферопольской ТЭС. Август 2016

«Мы эти турбины ожидаем с 26 сентября», — сказал Александренко, уточнив, что его организация не контролирует монтаж такого оборудования, а отвечает только за строительство самого блока ТЭС.

Работы на других участках строительства Симферопольской ТЭС продолжаются, к электростанции уже подведён газ из газопровода Кубань — Крым. Также сейчас идёт строительство газопровода до Cевастопольской ТЭС, которая строится одновременно с крымской.

«Приостановлены работы (на Симферопольской ТЭС) там, где идёт монтаж оборудования большого. Турбины ещё не пришли. Всё, что на обвязку к турбинам, уже есть», — сообщил директор Службы технического надзора Владимир Александренко на пресс-конференции в Симферополе 18 ноября. — И мы идём с опережением строительства по сравнению с Cевастопольской электростанцией».

Как сообщало ИА REGNUM, «Технопромэкспорт» (ТПЭ входит в «Ростех») выбрал санкт-петербургское ЗАО «Трест «Севзапэнергомонтаж» (трест СЗЭМ) подрядчиком по строительству главных корпусов двух ТЭС в Крыму под ключ (суммарная мощность — 940 МВт).Трест СЗЭМ получил контракты на возведение корпусов Симферопольской и Севастопольской ТЭС: стоимость первого контракта — 5 млрд рублей, второго — 5,3 млрд рублей. Трест СЗЭМ должен ввести в эксплуатацию по одному энергоблоку на новых Симферопольской и Севастопольской ТЭС в сентябре 2017 года и по второму — в марте 2018 года. Строительство этих ТЭС предусмотрено Федеральной целевой программой по развитию Крыма и Севастополя до 2020 года. Кроме того, для обеспечения электроэнергией полуострова планируется строительство ТЭС на Тамани (Краснодарский край).

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Ранее источник в правительстве Севастополя заявил ИА REGNUM, что электростанции должны были работать на газовых турбинах Siemens, изготовленных на совместном предприятии в Санкт-Петербурге. Однако в Siemens опровергли данную информацию.

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Позже в отношениях Siemens и «Технопромэкспорта» начался разлад: немецко-российская компания отказалась отдавать ТПЭ уже оплаченные турбины, которые должны были идти на строительство ТЭС в Тамани, об этом писали «Ведомости» 10 ноября. Дочерняя компания «Ростеха» обратилась в правоохранительные органы в связи с неисполнением «Сименс технологии газовых турбин» своих договорных обязательств: компания задерживает поставку газотурбинного оборудования для энергообъектов в Тамани (контракт был заключен на поставки для строящейся ТЭС четырех газотурбинных установок мощностью 165 МВт каждая).

«В начале года федеральный чиновник говорил «Ведомостям», что две турбины из четырех «Технопромэкспорт» уже должен был получить, — пишет издание. — В отношении «Технопромэкспорта» введена процедура наблюдения, финансовое положение компании ухудшилось из-за санкций Евросоюза и США, поэтому в сентябре компания выставила все четыре турбины на продажу. Предполагалось, что аукцион продлится до конца сентября, стартовая цена была 166,7 млн евро. В условиях «Технопромэкспорт» указывал, что покупатель должен гарантировать, что турбины не будут в итоге поставлены в Крым. Но через несколько дней информация об этом аукционе пропала с сайта B2BCenter, где она была размещена».