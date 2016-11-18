Берн, 18 ноября, 2016, 20:21 — ИА Регнум. Истребители Военно-воздушных сил Швейцарии опасно сблизились с Ил-96 специального летного отряда «Россия», на борту которого находилась российская делегация на саммите АТЭС в Перу, пишет газета «Известия».

Defenseimagery.mil Истребитель ВВС Швейцарии

Журналисты заметили, что военные самолеты со швейцарским флагом сопровождали самолет в воздушном пространстве Швейцарии в течение нескольких минут.

На борту Ил-96 находились сотрудники протокола президента РФ и журналисты кремлевского пула. По их словам, один истребитель подошел настолько близко, что можно было видеть бортовой номер и пилота, сообщает Life.

Члены экипажа пояснили, что это не уникальный случай — швейцарские самолеты подлетают часто. Истребители сопроводили борт до того момента, как он покинул воздушное пространство Швейцарии.