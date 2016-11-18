Братислава, 18 ноября, 2016, 20:19 — ИА Регнум.



Kremlin.ru Владимир Путин

Россия будет стремиться сохранить стратегический баланс сил в мире. Попытки нарушить баланс российский президент назвал «крайне опасными». Москва решительно настроена нейтрализовать любые угрозы своей безопасности, в том числе систему ПРО в Европе, пишет Aktuality.

Президент России Владимир Путин заявил на встрече с представителями российского Министерства обороны в Сочи, что целью Кремля является эффективная нейтрализация и купирование всех угроз безопасности России, в том числе связанных с построением системы ПРО, превентивными ядерными ударами или информационной войной.

«Мы продолжим делать все, что в наших силах, чтобы сохранить стратегический баланс сил», — приводит издание слова российского лидера.

Путин напомнил, что именно баланс сил в конце сороковых и в пятидесятые годы прошлого века помог миру избежать крупных вооруженных конфликтов, добавляет газета.