Берлин, 18 ноября, 2016, 20:15 — ИА Регнум.



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«Многие в Москве возликовали от того, что Дональд Трамп станет президентом США. В Кремле, видимо, считают, что это приведет к улучшению отношений между Россией и Соединенными Штатами. Но это иллюзия. Окружение будущего американского президента имеет тесные связи с неоконсерваторами времен президентства Джорджа Буша вокруг», — пишет газета Die Zeit.

Как пишет издание, когда Дональд Трамп выиграл президентские выборы в США, депутаты в российской Думе аплодировали. «Президент России Владимир Путин перед выборами несколько раз похвалил Трампа. Многие наблюдатели считают, что Путин считает, что сорвал с избранием Дональда Трампа джекпот. Некоторые из них, например, немецкие левые, полагают, что опасность войны между Россией и США с приходом к власти Трампа снизилась. Но что в реальности указывает на улучшение отношений между Россией и Соединенными Штатами в дальнейшем? Да, будущий президент США неоднократно в ходе избирательной кампании положительно отзывался о Путине. Он позиционирует себя изоляционистом и нацелен коренным образом сократить глобальные обязательства Америки. Он даже поставил под сомнение приверженность НАТО обороне прибалтийских стран и других государств — членов альянса. Трамп даже занял позицию Москвы в российско-украинском конфликте».

«С точки зрения Берлина, приход к власти авторитарных националистов в США и России — это страшно. Но это вовсе не означает, что эти националисты хорошо между собой поладят. Между Россией и США есть большой потенциал для конфликта — независимо от того, кто находится у власти. Изоляционистская политика Трампа не означает автоматическое признание российских амбиций на Ближнем Востоке и в Восточной Европе. Ни один американский президент не потакал на Ближнем Востоке Путину больше, чем Барак Обама. Но это не привело к улучшению отношений с Россией, скорее наоборот», — добавляет газета.