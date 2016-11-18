Париж, 18 ноября, 2016, 20:15 — ИА Регнум. Право принять в 2019 году чемпионат мира по легкой атлетике стоило Катару $3,5 млн. Столько власти страны заплатили сыну бывшего президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) Ламины Диака — Папе Массату Диаку, пишет французская газета Le Monde.

Picserver.org Коррупция

По данным издания, инвестиционный фонд Oryx Qatar Sports Investments перевел указанную сумму двумя траншами в 2011 году — 13 октября и 7 ноября. Деньги поступили на счет компании Pamodzi Sports Consulting, связанной с Папе Массату Диаку.

Ранее его отец Ламина Диак был пожизненно отстранен от любой деятельности, связанной с легкой атлетикой. Такое решение в январе 2016 года приняла комиссия по этике IAAF. В настоящее время он находится в розыске по линии Интерпола, во Франции его обвиняют в коррупции.

Известно, что Диак живет в Сенегале. Право принять чемпионат мира по легкой атлетике 2019 года в ноябре 2014 года приняла столица Катара — город Доха. ЧМ пройдет с 28 сентября по 6 октября.