Москва, 18 ноября, 2016, 20:11 — ИА Регнум. Спланирована разработка нового единого самоходного противотанкового ракетного комплекса для российской армии, заявил журналистам начальник Ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил России генерал-лейтенант Михаил Матвеевский.

Юрий Кучинский Выстрел из самоходного противотанкового ракетного комплекса

По словам Матвеевского, разработка перспективного единого самоходного противотанкового комплекса нового поколения уже спланирована.

Комплекс будет соответствовать принципу «выстрелил-забыл-поразил». Михаил Матвеевский подчеркнул, что и общее развитие противотанковых ракетных комплексов в России будет идти «в направлении повышения боевой производительности, помехоустойчивости ракет, автоматизации процесса управления противотанковыми подразделениями и увеличения могущества боевых частей». Будут обновляться системы управления, технологии запуска ракет и контроля их состояния, самонаводящиеся и прицельные элементы ПТРК.

Напомним, в данный момент на вооружении российских сухопутных войск состоят самоходные противотанковые комплексы «Хризантема-С» и «Штурм-СМ». Эти комплексы используют комбинированное управление полетом ракеты. Оператор контролирует полет ракеты в сектор поражения танка, а в непосредственной близости от цели начинает работать головка самонаведения противотанковой ракеты.