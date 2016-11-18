Тирасполь, 18 ноября, 2016, 20:10 — ИА Регнум. Приднестровские украинцы начали сбор подписей под обращением к официальному Киеву с призывом прекратить блокаду ПМР. Как сообщило 18 ноября приднестровское государственное ИА «Новости Приднестровья», инициатива сбора подписей принадлежит общественной организации «Укрпросвита», лидером которой является один из соратников президента ПМР Евгения Шевчука Владимир Боднар.

PavelD Приднестровье

«Тут живут такие же граждане Украины, и они не видят причину такого состояния, — заявил Боднар. — Мы сами способны заработать себе на хлеб насущный, мы сами способны торговать и производить товары, но эти товары нужно куда-то отправлять».

Масштабная экономическая блокада Приднестровья началась еще в 2006 году, после того как Украина перестала пропускать через свою границу отправляемые на экспорт приднестровские товары без документов молдавских таможенных органов. Постепенно в отношении ПМР вводились новые ограничения.

В 2015 году Кабмин Украины принял решение запретить перемещение подакцизных товаров через пункты пропуска «Кучурган» и «Платоново», расположенные на границе с Приднестровьем.

В 2016 году блокада была продолжена запретом перемещать импортирующиеся в Приднестровье со стороны Украины грузы тепловозами ГУКП «Приднестровская железная дорога». Вместо этого предприятия республики были вынуждены пользоваться услугами «Железной дороги Молдовы».

Также летом 2016 был перекрыт импорт в Приднестровье нефтепродуктов через украинскую границу по железной дороге. Частично проблема была урегулирована в начале ноября.

Примерно треть приднестровцев являются этническими украинцами. Гражданством Украины обладают около ста тысяч жителей ПМР.