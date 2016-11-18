Женева, Швейцария, 18 ноября, 2016, 20:00 — ИА Регнум. Делегации России, США, Белоруссии, Казахстана и Украины 15 — 16 ноября в Женеве приняли участие в 30-м заседании Специальной контрольной комиссии по Договору между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом сегодня, 18 ноября сообщает пресс-служба МИД Белоруссии.

Mariluna Почтовая марка СССР, посвящённая Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. 1987

В ходе заседания были обсуждены вопросы, относящиеся к обеспечению соблюдения советско-американского договора. Участие в мероприятии приняла делегация Белоруссии во главе с начальником управления международной безопасности и контроля над вооружениями министерства иностранных дел Александром Чесновским.

Как сообщало ИА REGNUM, озабоченность России вызывает размещение ракет США в Европе. В свою очередь НАТО выражает обеспокоенность размещением ОТРК «Искандер» у границ Евросоюза.