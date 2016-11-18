Радио REGNUM: выпуск за 18 ноября
Москва, 18 ноября, 2016, 20:00 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Российские стратегические ракетоносцы ударили по террористам в Сирии;
Государственная дума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2017−2019 годы. В третьем — были пересмотрены доходы регионов и повышены акцизы;
В Минфине считают, что в условиях кризиса повышать налоги на богатых нельзя;
Калининградский суд обесценил подвиг воинов, бравших Кёнигсберг;
ООН приняла резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. Какие страны отказались поддержать документ?
Дональду Трампу ответили на его планы выйти из Парижского соглашения.