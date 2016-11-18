Брюссель, 18 ноября, 2016, 19:58 — ИА Регнум. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом, назвав его «хорошим», говорится в сообщении в Twitter главы альянса.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Йенс Столтенберг

«Провел хорошую беседу с избранным президентом США Дональдом Трампом. Мы оба подчеркнули особую важность НАТО и увеличения расходов на оборону», — написал Столтенберг.

Столтенберг поздравил Трампа с победой на выборах и выразил надежду, что сотрудничество НАТО с администрацией нового главы государства, обеспечивающее национальную безопасность, продолжится, сообщает пресс-служба НАТО.

Также стороны обсудили, как альянс адаптируется к новым условиям, в частности, к борьбе с терроризмом. Кроме того, Столтенберг поблагодарил Трампа за постановку вопроса о расходах на оборону.

Как сообщало ИА REGNUM, Трамп ранее заявлял о неравномерном финансировании в НАТО со стороны членов альянса: основное бремя расходов НАТО несут на себе США, в то время как их союзники «не платят свою справедливую долю».

Тогда же в апреле он заявил, что организация устарела: военные расходы НАТО несправедливо распределены среди 28 стран-участниц. Или они должны платить, или им придётся выйти.