Лондон, 18 ноября, 2016, 20:03 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заверила канцлера ФРГ Ангелу Меркель, что подготовка к выходу страны из Евросоюза идёт в соответствии с графиком, и этот процесс начнётся в конце марта 2017 года, сообщает 18 ноября Reuters.

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«Работа идет полным ходом, и уже в конце марта 2017 года мы будем готовы инициировать статью 50 Лиссабонского соглашения», — заявила Тереза Мэй Меркель во время совместной пресс-конференции перед двусторонними переговорами.

Однако, подобные заявления Мэй подвергаются критике со стороны оппозиционных депутатов британского парламента, утверждающих, что у премьер-министра нет четкой стратегии выхода из ЕС. Существует также вероятность, что решение по Brexit может быть отложено по решению парламента Соединенного Королевства.

«Я хочу, чтобы это был гладкий, организованный процесс, удовлетворяющий как интересы Великобритании, так и интересы наших европейских партнеров», — сказала Мэй.

В свою очередь Мекрель заявила, что у нее не было времени подробно обсудить выход Британии из ЕС.

Напомним, на референдуме 23 июня граждане Великобритании проголосовали за выход страны из Евросоюза. Британский парламент и правительство готовы начать процедуру выхода, однако они еще не договорились о том, каким образом этот процесс будет осуществлен.

Как только этот вопрос будет решен, Великобритания, согласно 50-й статье Лиссабонского соглашения о Евросоюзе, должна направить формальное обращение в ЕС, чтобы запустить процедуру выхода.