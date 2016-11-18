Москва, 18 ноября, 2016, 19:54 — ИА Регнум. Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев наконец-то удачно пошутил. Медведев принимал участие в подписании документов по итогам заседания Евразийского межправительственного совета в Москве 16 ноября 2016 года, где также присутствовали премьер-министры России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

Airbunny Кофе «американо»

Медведев в шутку упрекнул одного из участников встречи в том, что тот выбрал кофе «американо» вместо кофе «по-восточному». «Это вообще неполиткорректно. Давайте «американо» переименуем. В «русиано», — пошутил Медведев.

Шутка не осталась незамеченной. Уже второй день в ряде российский кафетериев и заведений быстрого питания больше не продают кофе «американо», а предлагают «русиано» (варианты — «руссиано»).

На данный момент по рецепту приготовления «американо» и «русиано» ничем не отличаются. Но уже поговаривают, что в «русиано» следует добавлять сгущённое молоко.

На данный момент известно, что сеть Burger King уже за один день переименовала «американо» в «русиано». Другие бары и рестораны последовали этому примеру.