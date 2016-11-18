Бухарест, 18 ноября, 2016, 19:53 — ИА Регнум. «Румыния не является страной, которая собирается завоевать или оккупировать территорию Республики Молдова», — заявил президент Румынии Клаус Йоханнис, выступая в университете в румынском городе Клуж-Напока.

Serhio Румыния и Молдавия

«Румыния хочет протянуть руку помощи Молдове, чтобы помочь ей на проевропейском пути», — приводит слова румынского лидера ИА Mediafax.

По его словам, Румыния связана с Молдавией историей и языком и имеет право претендовать на «особые отношения» с соседней страной. В то же время Йоханнис считает, что нужно изменить восприятие жителей Молдавии относительно целей Бухареста в отношении их страны.

«Мы должны поддерживать молдавские госучреждения, чтобы они стали более эффективными, сильными и прозрачными. Румыния должна участвовать в молдавской экономике, но не пытаться управлять там», — сказал Йоханнис. Он также высказался за расширение румынских инвестиций в экономику Молдавии, в особенности в энергетическую сферу.

Справка ИА REGNUM :

Согласно сегодняшней официальной позиции Румынии, разделяемой также бессарабскими сторонниками румыноунионизма, «Республика Молдова» — «второе румынское государство», молдаване — «румыны», молдавский язык — «румынский». В то же время сама постановка Бухарестом вопроса о молдавских «румынах» искусственна, поскольку формирование румын как нации происходило на части территории современной Румынии — в Валахии и Молдавии — во второй половине XIX века, когда Бессарабия уже была в составе Российской империи,. Однако факты оккупации этой территории с 1918 по 1940 г. и с 1941 по 1944 г. до сих пор служат для Бухареста поводом объявлять ее молдавское население «румынами» и претендовать на ту или иную степень своего влияния и присутствия в регионе.