Минск, 18 ноября, 2016, 19:52 — ИА Регнум. Комитет Евросоюза по политике и безопасности во главе с послом, председателем комитета Вальтером Стивенсом 21 ноября посетит Минск с целью обсуждения состояния и перспектив отношений между Белоруссией и ЕС. Об этом сегодня, 18 ноября проинформировало представительство ЕС в Белоруссии.

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Согласно официальному сообщению, делегация обсудит интересующие её вопросы «с представителями властей, политической оппозиции и гражданского общества Белоруссии». В представительстве ЕС напомнили, что комитет состоит из послов стран ЕС, работающих в Брюсселе на постоянной основе. Задача комитета — следить за развитием международной обстановки в сферах, на которые распространяется общая внешняя политика и политика безопасности ЕС, а также информировать Совмин ЕС.

«Комитет играет ключевую роль в политическом диалоге ЕС», — отметили в представительстве.

Там также напомнили, что 16−17 ноября в Минске состоялось заседание Координационной группы ЕС — Белоруссия. Первое заседание группа провела 6−7 апреля в Брюсселе, и, согласно формату деятельности, группа должна собираться «дважды в год, чтобы подводить итоги сотрудничества между ЕС и Белоруссией во всех сферах и договариваться о дальнейших шагах».

Делегацию Европейского союза возглавлял исполнительный директор по вопросам Европы и Средней Азии в Европейской службе внешних действий Томас Майер-Хартинг. В делегацию входили представители Европейской службы внешних действий и генеральных директоратов Еврокомиссии, которые занимаются вопросами европейской политики соседства, экономики и финансов, торговли, окружающей среды, исследований и инновационной деятельности, а также охраны здоровья и безопасности продуктов питания.

В работе Координационной группы приняла участие делегация официального Минска под руководством замминистра иностранных дел Белоруссии Елены Купчиной, включала в себя представителей других министерств. «В переговорах также приняли участие белорусские эксперты и неправительственные организации», — отметили в представительстве ЕС. В ходе заседания Координационной группы ЕС — Белоруссия был обсужден широкий спектр вопросов, в том числе вопросы «контактов между людьми», торговли, энергетики, научных исследований, образования, социальной защиты, «события в регионе». Делегацию ЕС приняли у себя министр иностранных дел Владимир Макей и замглавы Администрации президента Николай Снопков.

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«На всех встречах делегация ЕС отмечала, что принятие Белоруссией конкретных мер для обеспечения универсальных фундаментальных свобод, принципа верховенства права и прав человека, в том числе отмена смертной казни, останется ключевым вопросом при формировании дальнейшей политики ЕС в отношении Белоруссии», — сказано в официальном сообщении.

Там также сказано, что делегация ЕС предложила определить приоритеты партнёрства с акцентом на систему управления, укрепление институтов, экономическое развитие и рыночные возможности, взаимосвязанность и энергоэффективность, а также «мобильность и контакты между людьми». При этом сделана ссылка на приоритеты, согласованные всеми партнёрами на Рижском саммите в 2015 году. «В соответствии с принятой в ЕС политикой сотрудничества и задействования гражданского общества делегация ЕС также призвала власти к широким консультациям со всеми заинтересованными сторонами и провела отдельную встречу с белорусскими правозащитниками и представителями гражданского общества», — проинформировало представительство ЕС в постсоветской республике.

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Как сообщало ИА REGNUM, ЕС не отменил действие санкций, применяемых к официальному Минску, хотя и сократил чёрные списки. Сближению Белоруссии с Западом призвано способствовать базовое соглашение о партнёрстве и сотрудничестве Белоруссии и ЕС. В Люксембурге 13 октября была подписана совместная декларация «Партнерство ради мобильности», призванная усилить координацию действий стран Евросоюза и «восточных партнёров» ЕС в сфере миграции.