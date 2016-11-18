Архангельск, 18 ноября, 2016, 19:49 — ИА Регнум. В Архангельске под эгидой областного оперативного штаба в сфере противодействия терроризму завершено плановое многодневное учение силовиков. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе РУ ФСБ России.

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В мероприятии приняли участие более 400 сотрудников силовых ведомств региона: РУФСБ, УМВД, ГУМЧС, Центра специальной связи и информации ФСО, Управления Федеральной службы войск национальной гвардии, отряда спецназначения Северо-Западного округа войск национальной гвардии России «Ратник», военного комиссариата, а также работники администрации области, мэрии гАрхангельска и Архангельского отделения ГУ Центрального Банка России.

Учение проводилось в три этапа. В ходе каждого из них специалистами решались серьёзнейшие задачи по проверке эффективности взаимодействия сил и средств оперативного штаба в Архангельской области, по поиску и нейтрализации условных диверсионно-террористических групп, «намеревавшихся осуществить теракт» в одном из государственных учреждений Архангельска.

Сегодня, на завершающей стадии учения, оперативным штабом в режиме реального времени отрабатывались все детали проведения учебной контртеррористической операции (КТО) под кодовым названием «Гроза».

По легенде учения группой вооруженных лиц произведен подрыв взрывного устройства перед Отделением Центробанка в момент прибытия спецавтомобилей инкассации, перевозящих ценности Банка России. Преступники нацелены на завладение денежными средствами, перевозимыми инкассаторами. Прибывшие по сигналу тревоги экипажи вневедомственной охраны пресекли попытку вооружённого ограбления. Нападавшие скрылись в здании мэрии города Архангельска. Там они захватили в заложники сотрудников мэрии. Угрожая убийством заложников, «террористы» выдвинули требования политического и экономического характера.

Незамедлительно к работе по пресечению условного террористического акта приступил Оперативный штаб в Архангельской области (ОШ).

Напомним, членами ОШ являются первые лица всех силовых структур региона, а также ответственные чиновники правительства Архангельской области. В оперативном штабе осуществляется подготовка и контроль проведения контртеррористической операции, координация действий всех участников учения.

В районе проведения КТО председателем Национального антитеррористического комитета «объявляется» критический «красный» уровень террористической угрозы. Оперативным штабом вырабатывается алгоритм действий по введению правового режима КТО, планированию применения сил и средств группировки ОШ, организуется переговорный процесс с «террористами».

Финалом учений стало проведение бойцами Национальной Гвардии боевого мероприятия по освобождению заложников, а также выявление и задержание «пособников террористов», действовавших по легенде в районе аэропорта «Архангельск».

По окончании учения руководством оперативного штаба подведены итоги, слаженность действий всех участников подвергнута тщательному анализу. Это необходимо для дальнейшего совершенствования системы мер по противодействию терроризму в регионе, пояснили в пресс-службе ФСБ.