Кишинёв, 18 ноября, 2016, 19:47 — ИА Регнум. Центризбирком Молдавии представил и утвердил 18 ноября окончательные итоги президентских выборов в республике. Как передает корреспондент ИА REGNUM, согласно итоговым данным, кандидат от Партии социалистов Игорь Додон одержал победу, набрав 52,11% голосов. Кандидат от партии «Действие и солидарность» Майя Санду заручилась поддержкой 47,89% избирателей.

Nameneko and Alex Штандарт президента Молдавии

ЦИК отклонил жалобы со стороны штаба проигравшего кандидата относительно нарушений на выборах, в частности касающихся недостаточного числа бюллетеней на зарубежных участках, где проголосовать смогли не все желающие.

Официальный отчет ЦИК о результатах выборов будет представлен Конституционному суду, который должен подтвердить его и признать действительным мандат президента.