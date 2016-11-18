Мурманск, 18 ноября, 2016, 19:43 — ИА Регнум.



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На сегодняшний день администрация ЗАТО город Североморск задолжала одному из крупнейших предприятий теплоэнергетической отрасли АО «МЭС» более 40 миллионов рублей — за отопление муниципальных помещений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе «Мурманэнергосбыта».

"Эта сумма сопоставима с общим долгом остальных населённых пунктов и районов, которые теплоснабжает компания, — подчеркнули в организации. — Так, акты сверки счетов по муниципальным помещениям, направленные АО «МЭС» в октябре 2016 года, администрация флотской столицы вернула, признав только часть задолженности. По настоящий момент администрацией не оплачены и суммы, подтверждённые решениями суда».

Североморск — абсолютный лидер по долгам за теплоэнергию, подчеркнули в АО «МЭС». «Одни только неплатежи населения — 1 миллиард рублей, — пояснили в пресс-службе. — Из них почти половина — 487 миллионов рублей — на нанимателях муниципальных помещений — служебных квартир, жилья для военнослужащих и так далее».

В «Мурманэнергосбыте» напомнили, что на Североморск приходится существенная доля задолженности федерального бюджета — более 480 миллионов рублей.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, всего коммунальщики Минобороны должны за тепло в Мурманске свыше 600 млн рублей.

В начале текущего года мурманские власти заявили о своём намерении общаться с должниками, обслуживающими объекты министерства, через суд. Ежегодно чиновники выражают свою обеспокоенность ходом подготовки объектов ведомства к зиме.