Тронхейм, Норвегия, 18 ноября, 2016, 19:42 — ИА Регнум. Совет норвежского города Тронхейма — третьего по величине в королевстве — одобрил план бойкота израильских товаров и услуг, которые были произведены на «оккупированных» палестинских территориях, сообщает издание Addresseavisen.

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«Нелегальные поселения расширяются, продолжается возведение стены, палестинцы ежедневно подвергаются преследованиям и сталкиваются с трудностями в повседневной жизни. Такую политику самоуправление Тронхейма поддерживать не может», — говорится в резолюции местной администрации. Таким образом, город намерен отказаться от всех израильских товаров и услуг, произведенных на палестинских территориях. Власти призывают горожан к персональному бойкоту.

Напомним, в 2014 году подобная инициатива обсуждалась на государственном уровне. Ее поддержали левые партии, но правящие консерваторы, Партия прогресса и Христианские демократы предложение отклонили. Министр иностранных дел Норвегии Бёрге Бренде не рекомендовал норвежцам объявлять бойкот израильским товарам, однако признал, что поселения на землях Палестины незаконны. У Норвегии нет традиции вводить какие-либо санкции в одностороннем порядке, заявлял два года назад глава норвежского МИД.