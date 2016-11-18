Вашингтон, 18 ноября, 2016, 19:41 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп официально огласил имена новых генерального прокурора США и директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ), сообщает сайт переходной команды избранного американского президента.

Pixabay.com Дядя Сэм назначает на посты

Сенатор от штата Алабама Джефф Сешнс получит должность генпрокурора, а член палаты представителей от штата Канзас Майкл Помпео будет назначен на пост директора ЦРУ.

Сешнс первым среди сенаторов поддержал Трампа на президентских выборах. Некоторые СМИ сообщали, что он является автором избирательных тезисов по борьбе с терроризмом, торговой политике и иммиграционной сфере. В частности, Сешнс выступает за ужесточение иммиграционной политики.

Майкл Помпео с 2011 года представляет штат Канзас в палате представителей США. Он является членом Движения чаепития и Национальной стрелковой ассоциации. Известен как сторонник запрета абортов и противник закрытия тюрьмы в Гуантанамо.

Кроме того, отставной генерал Майкл Флинн станет советником президента Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности. Флинн с 2004-го года возглавлял разведуправление Совместного командования специальных операций США, занимался операциями по поиску и уничтожению террористов в Ираке и Афганистане. Ранее Флинн заявлял, что неоднократно предупреждал администрацию Обамы об опасном усилении исламистов, но его доклады игнорировались.

Напомним, вступление в должность нового президента США состоится 20 января 2017 года.