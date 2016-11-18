Москва, 18 ноября, 2016, 19:20 — ИА Регнум. Мировой суд оштрафовал скандально известную участницу гонок на Gelandewagen Мару Багдасарян еще на 61 тыс. рублей, попутно признав законными еще десять ее штрафов, сообщает пресс-служба Савеловского суда.

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Теперь общая сумма штрафов Багдасарян составляет 105 тыс. рублей. Кроме того, за четыре дня судебных заседаний гражданке Багдасарян присудили наказание в виде 595 часов обязательных работ.

Напомним, в суд поступили материалы о неуплате Марой Багдасарян 51 штрафа. В понедельник, 21 ноября, суд продолжит рассмотрение оставшихся протоколов о нарушениях, сделанных скандально известной гонщицей.