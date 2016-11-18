Дамаск, 18 ноября, 2016, 19:07 — ИА Регнум. В Сеть выложена панорамная видеосъемка взлета палубного истребителя Су-33 с борта тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов».

Kremlin.ru Су-33 готовится к взлёту с тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов»

Террористическая группировка «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии понесла серьезный урон в результате ударов палубных истребителей Су-33 из состава авиакрыла крейсера «Адмирал Кузнецов»: уничтожено по меньшей мере 30 боевиков, в том числе несколько полевых командиров.

Напомним, 15 ноября в сирийских провинциях Идлиб и Хомс началась крупномасштабная операция против группировок «Исламское государство» (запрещена в РФ) и «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в РФ).

Впервые в истории ВМФ РФ в операции против террористов задействован тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов». С борта фрегата «Адмирал Григорович» выпущены крылатые ракеты «Калибр», в операции также задействованы береговые ракетные комплексы «Бастион».