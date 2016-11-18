Ижевск, 18 ноября, 2016, 18:53 — ИА Регнум. В воткинской школе, где семиклассник ранил девочку, проведут проверку. По ее результатам будет дана оценка действиям должностных лиц администрации школы по ст. 293 УК РФ («Халатность»), сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского СУ СКР.

Publicdomainpictures.net Ребёнок с пистолетом

«В рамках проверки производятся опросы очевидцев, педагогов, администрации образовательного учреждения. Устанавливаются обстоятельства, в результате которых стал возможным указанный инцидент», — отметили в пресс-службе.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 13-летний учащийся школы №2 Воткинска принес в образовательное учреждение пневматический пистолет, принадлежащий деду.

Мальчик произвел случайный выстрел, и пуля попала в голову однокласснице. Девочка госпитализирована.