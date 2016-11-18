Москва, 18 ноября, 2016, 18:44 — ИА Регнум. Юбилейная 50-я экспедиция на Международную космическую станцию успешно стартовала с космодрома «Байконур», сообщает госкорпорация «Роскосмос».

NASA Старт с Байконура

Транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-03» отделился от третьей ступени ракеты-носителя «Союз-ФГ» и вышел на орбиту. В составе его экипажа находятся российский космонавт Олег Новицкий, астронавт НАСА Пегги Уитсон и астронавт Европейского космического агентства Тома Песке.

Автономный полет корабля «Союз МС-03» будет продолжаться двое суток, что вызвано необходимостью проверок систем космического корабля новой серии. Стыковка «Союза МС-03» к российскому модулю МКС «Рассвет» запланирована на 01:02 мск 20 ноября.

В планы юбилейной экспедиции входят 44 эксперимента. В частности, совместный эксперимент посвящен перемещению жидкостей в теле человека. Также известно, что в рамках российской программы полета выход в открытый космос не планируется.