Саранск, 18 ноября, 2016, 18:40 — ИА Регнум. Жительница Саранска лишилась более 1 млн рублей в надежде получить лечебный амулет. Только когда счет за амулет превысил 1,050 млн рублей 79-летняя женщина осознала, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского управления МВД.

Hans Амулет

В конце прошлого года по телевизору пенсионерка увидела рекламу Центра нетрадиционной медицины, в которой говорилось, что учреждение оказывает помощь в лечении алкоголизма и прочих болезней, а также продает целебный амулет. Позвонив, женщина узнала, что стоимость амулета составляет 100 тыс. рублей и перевела деньги.

Позднее ей позвонили и сообщили, что амулет подорожал в связи с высоким спросом и нужно перечислить дополнительные средства. В последствии женщине звонили несколько раз, в результате чего стоимость амулета, который она так и не получила, составила более 1 млн рублей.

Женщина обратилась в правоохранительные органы, полицейские установили, что расчетный счет, на который были переведены денежные средства зарегистрирован в Новосибирске. Было возбуждено уголовное дело.

Однако в октябре уже текущего года женщине опять позвонили якобы из московского госучреждения и сообщили, что мошенники, которым она отдала деньги находятся в колонии. Кроме того, пенсионерку убедили, что денежные средства она получит обратно. Однако для проведения банковской операции по переводу ей нужно вновь перевести 43 тыс. рублей. Такой суммой женщина не располагала, но ей, как ветерану труда предоставили 50%-ную скидку, и она перечислила 21 тыс. рублей. После этого с пенсионеркой снова вышли на связь и попросили перевести еще 30 тыс. рублей якобы для получения сертификата на сумму 900 тыс. Двумя денежными переводами женщина выполнила условия возврата.

Но позднее ей опять позвонили и объяснили, что перевод нужно производить одной суммой. Пенсионерка вновь отправила необходимый объем средств. Через некоторое время с ней вновь связались «из администрации Саранска» и сообщили, что из-за не поступивших вовремя денежных средств ей требуется заплатить штраф. Многоэтапные платежи обошлись пенсионерке на этот раз в 140,5 тыс. рублей.

Отмечается, что сотрудникам банка, интересовавшимся, кому она переводит деньги, пенсионерка поясняла, что родственникам.

В какой-то момент жительница Саранска все-таки обратилась в полицию вновь. Определено, что абонентский номер, с которого звонил неизвестный мужчина, зарегистрирован в Самаре. Проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления, а также взаимосвязи между двумя произошедшими фактами.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, месяцем ранее в Мордовии возбудили уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере») в связи с обращением пенсионера, который отдал за лечение жены по телефону 850,4 тыс. рублей.

По словам потерпевшего, его жена длительное время болеет. В одной из газет мужчина увидел объявление о дистанционном лечении. Мужчину убедили, что для достижения положительного результата необходимо провести несколько процедур. Во время разговоров с его женой псевдо-экстрасенс иногда шептала заговоры, а иногда просто молчала. В течение месяца житель Мордовии провел 10 денежных переводов, а состояние здоровья супруги так и не изменилось. Мужчина высказал претензии экстрасенсу, после чего мобильный телефон целителя стал недоступен.